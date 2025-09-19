Autoritățile vamale din Sankt Petersburg au anunțat vineri după-amiaza confiscarea a peste 1,5 tone de cocaină ascunsă într-un transport de banane din Ecuador, calificând operațiunea drept „cea mai mare captură de droguri din istoria țării”, scrie publicația The Moscow Times.

Oficialii Serviciului Federal Vamal al Federației Ruse și ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) au precizat că marfa, evaluată la peste 20 de miliarde de ruble (aproximativ 240 de milioane de dolari), a fost descoperită pe 29 august într-un port din Sankt Petersburg, ca urmare a unui pont primit de la „parteneri străini” neidentificați.

Autoritățile au mai declarat că 1.500 de pachete de cocaină erau ascunse în 63 de cutii de banane, aflate la bordul navei Cool Emerald. Un videoclip difuzat de FSB arată numeroase cutii etichetate, stivuite în interiorul și în afara unui container. Greutatea netă a cocainei era de 1.515 kilograme.

Capturi de droguri frecvente, dar de această amploare rar întâlnite

O sursă din industria transportului de fructe din Sankt Petersburg, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a declarat pentru The Moscow Times că sechestrările de droguri în porturile orașului sunt frecvente, însă amploarea acestei capturi explică atenția publică de care s-a bucurat cazul.

„Mi s-au confiscat transporturi cel puțin de două ori pe lună, uneori chiar mai des. Și asta doar cu o singură companie. În Rusia există cel puțin câteva zeci de firme implicate”, a spus sursa.

Ancheta continuă

Autoritățile ruse nu au precizat dacă Ecuadorul era originea transportului sau doar o zonă de tranzit. A fost deschisă o anchetă penală pentru contrabandă la scară largă, iar oficialii au anunțat că se fac eforturi pentru identificarea celor implicați în rețeaua de trafic de droguri.

Rusia a devenit o rută de tranzit tot mai importantă pentru cocaina latino-americană destinată Europei, după ce portul Odesa din Ucraina, odinioară un hub major, a fost închis în urma invaziei ruse din 2022.