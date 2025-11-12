Peste 13 tone de droguri cu destinația SUA au fost confiscate de autoritățile din Panama de pe un feribot din Pacific

Autoritățile din Panama au anunțat marți, 11 noiembrie, că au confiscat peste 13 tone de droguri de pe un feribot din Pacific, cu destinația SUA, în contextul în care Washingtonul intensifică operațiunile militare anti-drog în America Latină.

Procurorul Julio Villareal a declarat jurnaliștilor că aproximativ 13,2 tone de droguri, „în acest caz cocaină”, au fost confiscate luni, iar 10 persoane au fost arestate, scrie CBS News.

El a precizat că aceasta este una dintre cele mai mari capturi de acest fel din apele panameze de până acum.

Într-o postare pe rețelele sociale, biroul procurorului a publicat mai multe imagini cu drogurile confiscate, menționând că au fost ridicate 11.562 de pachete în total.

Donald Trump a justificat desfășurarea masivă de trupe prin campania sa de „război împotriva drogurilor”, menită să combată traficul de stupefiante prin apele din Caraibe și Pacific.

În cadrul acestei operațiuni, bombardamentele aeriene asupra unor ambarcațiuni suspecte au provocat, din septembrie, moartea a cel puțin 76 de persoane în apele sud-americane.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că sosirea portavionului USS Gerald R. Ford, „cu peste 4.000 de marinari și zeci de aeronave tactice la bord”, va „consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și perturba activitățile ilegale” din regiune.

„Aceste forțe vor îmbunătăți și vor suplimenta capacitățile existente de combatere a traficului de droguri și de destructurare a organizațiilor criminale transnaționale”, a adăugat Parnell.