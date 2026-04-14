Video Capcana din subteran: 29 de soldați ruși uciși după ce au încercat să se infiltreze printr-o conductă de gaz în regiunea Sumî

Operațiune eșuată a rușilor pe frontul din Ucraina. 29 de soldați ruși au fost uciși după ce au încercat să se infiltreze în spatele liniilor ucrainene printr-o conductă de gaz din regiunea Sumî, potrivit unei brigăzi a Forțelor Armate ale Ucrainei. Tentativa a fost detectată și neutralizată în timpul operațiunii, susțin sursele ucrainene.

29 de soldați ruși au fost uciși în timpul unei tentative de infiltrare în spatele liniilor ucrainene, printr-o conductă de gaz, în regiunea Sumî, potrivit unui comunicat transmis de Brigada Aeromobilă Separată nr. 71 a Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei, potrivit kyivindependent.

Potrivit sursei citate, militarii ruși au încercat să exploateze condițiile meteo nefavorabile și vizibilitatea redusă pentru a pătrunde prin infrastructura subterană și a ajunge în spatele pozițiilor defensive ucrainene. Tentativa a fost însă detectată, iar grupul ar fi fost anihilat.

Brigada ucraineană susține că nu este prima încercare de acest tip în regiune, forțele ruse utilizând în trecut rute similare, în pofida pierderilor suferite.

„Adevăratul scop al ocupanților pare să fie autodemilitarizarea”, a transmis unitatea militară într-o formulare ironică.

Utilizarea conductelor de mari dimensiuni în operațiuni de infiltrare nu ar fi o noutate în acest conflict.

Potrivit armatei ucrainene, astfel de tactici au mai fost observate în etapele finale ale bătăliei de la Avdiivka, în zona Sudja din regiunea Kursk, dar și mai recent în apropiere de Kupiansk, în regiunea Harkov.

Aceste conducte, construite în perioada sovietică, ar fi utilizate de forțele ruse pentru a pătrunde în spatele liniilor ucrainene, fiind însă dificil de distrus chiar și după ce sunt descoperite, susțin sursele militare ucrainene.