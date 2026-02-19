search
Joi, 19 Februarie 2026
Cancelarul german vizează cooperarea cu China, pe fondul tensiunilor economice cu SUA

Publicat:

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că va căuta „parteneriate strategice” cu China în timpul unei vizite de săptămâna viitoare.

Friedrich Merz FOTO Profimedia
Friedrich Merz FOTO Profimedia

Friedrich Merz a afirmat că va discuta viitoarea cooperare dintre Europa şi a doua cea mai mare economie a lumii, în timp ce Statele Unite se bazează pe tarife vamale, în cadrul vizitei de săptămâna viitoare, potrivit Agerpres.

„Avem un interes strategic în a găsi parteneri în lume care gândesc la fel ca noi, care acționează la fel ca noi şi care, mai presus de toate, sunt pregătiți să modeleze viitorul împreună, astfel încât să rămânem o țară cu prosperitate şi un nivel ridicat de securitate socială”, a declarat Merz la un eveniment al partidului său, CDU, în oraşul Trier din vestul ţării.

El a spus că politica externă şi politica economică nu mai pot fi separate.

„Dacă americanii cred că, prin politica lor tarifară, ar trebui să exercite influenţă în întreaga lume, dacă cred că tarifele vamale sunt mai importante decât taxele interne, atunci este ceva ce americanii pot, desigur, să decidă singuri. Dar nu este politica noastră”, a afirmat Merz.

Insistenţa preşedintelui american Donald Trump pe tarife pune la încercare relaţiile dintre aliaţi, ameninţând comerţul bilateral şi crescând riscul unor daune suplimentare pentru economia Germaniei, deja aflată în dificultate.

„Puteţi face asta, dar noi nu vom fi de acord”, a declarat Merz despre tarife. „Iar dacă exageraţi, atunci noi, europenii, suntem cu siguranţă capabili să ne apărăm împotriva acestui lucru”, a subliniat el.

Merz a spus că europenii au demonstrat că pot acţiona, aşa cum s-a întâmplat cu ocazia unor tensiuni recente legate de Groenlanda, şi a avertizat că Uniunea Europeană va reacţiona dacă Washingtonul va majora din nou tarifele.

„Aceasta este dubla noastră strategie: o mână întinsă şi, în orice moment, un parteneriat reînnoit. Dar şi suficientă coeziune şi unitate în cadrul Uniunii Europene, astfel încât să ne putem apăra atât cât avem nevoie împotriva lucrurilor pe care nu le dorim”, a spus el.

Europa

