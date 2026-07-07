Video Momentul în care acoperișul unui magazin din New Jersey se prăbușește în timpul unei furtuni

Acoperișul unui magazin din statul american New Jersey s-a prăbușit parțial, iar cantități uriașe de apă au inundat interiorul în timpul furtunilor puternice care au lovit zona luni dimineață, 6 iulie.

Sursă video: X @Breaking911

Apa a pătruns cu putere în clădire, împingând mai multe rafturi și standuri de expunere pe podea, potrivit Biroului Șerifului din comitatul Monmouth, scrie New York Post.

Clientul care apare în filmare a scăpat la limită de bucățile de acoperiș prăbușite și a fost lovit de standurile din lemn deplasate de șuvoaiele de apă, reușind totuși să evite resturile căzute.

Poliția a precizat că în magazin se aflau 27 de persoane, dintre care două au rămas parțial prinse sub elemente ale structurii. Din fericire, cele două persoane au reușit să iasă singure de sub dărâmături și să iasă în siguranță din clădire, a transmis Biroul Șerifului. În mod miraculos, nimeni nu a fost rănit.

Ploile torențiale au lovit zona luni dimineață, provocând inundații severe pe străzi, în timp ce echipele de intervenție se îndreptau spre magazin.

Autoritățile au folosit drone și echipe canine pentru a verifica întreaga clădire.

„Acest incident este încă o dovadă a vitezei cu care fenomenele meteo severe pot crea situații periculoase și imprevizibile”, a declarat șeriful comitatului Monmouth, Shaun Golden.

„Îi felicităm pe toți membrii echipelor de intervenție, care au acționat cu promptitudine în condiții extrem de dificile. În ciuda inundațiilor și a vremii severe care au afectat comunitățile noastre, toate instituțiile au colaborat fără probleme pentru a se asigura că toate persoanele au fost găsite și sunt în siguranță.

Devotamentul și spiritul lor de echipă reprezintă tot ce este mai bun în serviciul siguranței publice.”