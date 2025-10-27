search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
Cadourile bizare ale lui Putin și reacția la aderarea Finlandei la NATO: dezvăluirile fostului președinte finlandez

Publicat:

Fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistö, a lansat o carte miercurea trecută, 22 octombrie, în care a scris, printre altele, despre cadourile oferite de președintele Vladimir Putin și decizia Finlandei de a adera la NATO.

Sauli Niinistö/FOTO: Getty Images
Sauli Niinistö/FOTO: Getty Images

Cartea „All Roads to Security” („Toate drumurile duc spre securitate”) abordează cei 12 ani de mandat ai lui Sauli Niinistö. Perioada sa ca președinte al Finlandei a coincis cu o perioadă geopolitică turbulentă, care a culminat cu invazia Rusiei în Ucraina, scrie Kyiv Post.

Portretizarea celor două mandate prezidențiale ale lui Niinistö include povești și instantanee despre umorul uneori ciudat al președintelui rus.

El își amintește că Putin obișnuia să „glumească” pe seama independenței și autodeterminării Finlandei, adesea cu remarci ironice. De exemplu, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg din 2012, Putin le-a oferit invitaților un vin rar, din 1845, comentând despre „cât de mult mai bune erau lucrurile pe atunci”.

Președintele finlandez a interpretat remarca drept o aluzie la trecutul Finlandei, care, la acea vreme, se afla sub controlul Imperiului rus; statul finlandez nu exista încă, teritoriul fiind Marele Ducat al Finlandei, un domeniu autonom aflat sub autoritatea țarului.

M-am uitat repede în jur la cei de la masă și… am ajuns la concluzia că acea amintire era menită în special pentru mine”, se arată în carte, citată de postul public finlandez YLE.

Cartea descrie și cadourile oferite de Putin președintelui finlandez — unele destul de enigmatice.

De exemplu, Putin i-a oferit o medalie de onoare care i-a aparținut cândva omului politic finlandez din secolul al XIX-lea Samuel Werner von Troil.

Acesta, fost șef al guvernului finlandez, ținuse discursuri extrem de critice la adresa politicii țarului Nicolae al II-lea de rusificare a Finlandei, fiind ulterior mustrat public de monarh.

Văzând multe asemănări între propria sa carieră politică și cea a lui von Troil, Niinistö a considerat gestul „curios”.

Relațiile dintre cei doi lideri s-au răcit după invazia Rusiei în Ucraina. Înainte de decizia Finlandei de a adera la NATO, Niinistö scrie că a evitat să folosească această perspectivă ca monedă de negociere politică.

În schimb, Putin a adus singur subiectul în discuție, sugerând că președintele american de atunci, Joe Biden, folosea ideea aderării Finlandei pentru a intimida Moscova.

La scurt timp după aceea, președintele Niinistö și premierul Sanna Marin au anunțat oficial decizia Finlandei de a se alătura alianței militare. Câteva zile mai târziu, liderii de la Helsinki și Moscova au avut o convorbire telefonică programată anterior.

„Întotdeauna am vorbit direct, așa că am considerat că și de data asta trebuie spus direct. I-am spus că Finlanda se alătură NATO”, este citat Niinistö de postul YLE, care adaugă că Putin a rămas „surprinzător de calm”.

A spus pur și simplu: Faceți o greșeală”, își amintește fostul președinte.

Europa

