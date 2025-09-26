Cadoul premierului Ungariei în plină campanie electorală: Viktor Orban le scuteşte pe femeile cu trei copii de impozitul pe venit, chiar dacă aceștia sunt adulţi

Din octombrie, mamele cu trei copii din Ungaria vor fi scutite de impozitul pe venit, chiar dacă aceștia sunt adulți, iar din ianuarie 2026, măsura va fi extinsă şi la femeile cu doi copii - a declarat subsecretarul de stat responsabil pentru familii din cadrul Ministerului Culturii şi Inovării, potrivit publicației maghiare Hirado

Anunțul a fost făcut în emisiunea de vineri dimineaţa a canalul de ştiri M1de la televiziunea publică.

Subsecretarul de stat Attila Beneda a subliniat că scutirea vizează, începând de luna viitoare, 250 000 de mame, care vor putea păstra în medie 109 000 de forinţi (279 de euro), iar odată cu intrarea în vigoare a sistemului în ianuarie, numărul beneficiarelor va creşte la un milion.

Măsura se aplică tuturor tipurilor de venituri salariale , a precizat subsecretarul de stat, care a explicat: odată cu scutirea de impozitul pe venit şi dublarea alocaţiei familiale, o familie cu trei copii va economisi până la 3,5 milioane de forinţi (8957 de euro), o sumă foarte consistentă.

Potrivit oficialului ungar, legislaţia relevantă este în deplină conformitate cu reglementările în vigoare înainte de 1999, adică orice persoană care are trei copii, care a crescut trei copii, chiar dacă aceştia sunt deja adulţi, are dreptul la scutirea de impozitul pe venit, atâta timp cât are un venit din muncă.

Criteriile după care se acordă scutirea de impozitul pe venit

Principalele criterii pentru femeile sunt să aibă trei copii şi să fie eligibile pentru alocaţia familială. Mamele poate solicita scutirea în luna octombrie, atât de la angajator cât şi de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Vamală și vor putea beneficia de scutire începând din noiembrie. Cei care vor omite acest lucru din orice motiv, pot solicita acest drept în declaraţia fiscală anuală, în acest caz vor primi scutirea retroactiv, sub forma unei sume unice – a adăugat el.

Viktor Orban se află în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru aprilie 20262.

Amintim că startul oficial al campaniei a fost dat în discursul său anual de la Băile Tușnad, în iulie 2025, unde a abordat teme politice majore și a lansat mesaje mobilizatoare pentru susținători