Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
CJUE îi strică lui Viktor Orban planurile cu rușii de la Rosatom. Decizia privind jutorul de stat pentru centrala nucleară Paks II

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a dat joi câștig de cauză Austriei în recursul său  faţă de o decizie anterioară a Comisiei Europene, care a aprobat ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare de la Paks.  Moscova şi Budapesta au un acord pentru finanţarea unui proiect ce va fi realizat de compania rusă Rosatom.

Construirea a noilor reactoare de la Paks a fost încredințată unei firme rusești. FOTO Atlatszo.hu
Construirea a noilor reactoare de la Paks a fost încredințată unei firme rusești. FOTO Atlatszo.hu

Potrivit CJUE, Austria a avut dreptate atunci când a susţinut că Executivul comunitar ar fi trebuit să verifice dacă atribuirea directă a contractului de construire a două noi reactoare unei întreprinderi ruse este conformă cu normele Uniunii privind achiziţiile publice, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Construirea a două noi reactoare la centrala de la Paks a fost încredinţată, prin intermediul unei atribuiri directe, societăţii ruse Nizhny Novgorod Engineering, în conformitate cu un acord între Rusia şi Ungaria privind cooperarea în materie de utilizare paşnică a energiei nucleare.

Prin acelaşi acord, Rusia s-a angajat să îi acorde Ungariei un împrumut de stat pentru a finanţa cea mai mare parte a dezvoltării celor două noi reactoare.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene consideră în special că, „în mod contrar celor statuate de Tribunal, Comisia nu se putea limita la a verifica dacă ajutorul în cauză este conform cu reglementarea Uniunii în materie de ajutoare de stat, ci ar fi trebuit de asemenea să verifice dacă atribuirea directă a contractului de construire a celor două noi reactoare nucleare este conformă cu reglementarea Uniunii în materie de achiziţii publice".

CJUE msubliniază că organizarea unei proceduri de cerere de ofertă în vederea atribuirii unui contract privind construirea unei infrastructuri poate avea incidenţă în special asupra costului investiţiei necesare pentru această construcţie şi asupra proprietăţilor acestei infrastructuri. Prin urmare, o astfel de procedură poate avea influenţă asupra întinderii avantajului eventual acordat unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi pe această cale.

Centrala nucleară de la Paks a fost construită de sovietici 

Aflată la 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala nucleară de la Paks a fost construită în anii '80 de sovietici şi furnizează aproape 40% din necesarul de electricitate al Ungariei. În luna decembrie 2014, Rusia şi Ungaria au semnat contractul pentru construcţia a două noi unităţi la centrala nucleară de la Paks, fiecare cu o capacitate de 1,2 Gigawaţi. Conform calendarului iniţial, construcţia ar fi urmat să înceapă în 2018 pentru ca prima unitate să fie finalizată în 2025.

În virtutea acordului semnat în 2014, între Moscova şi Budapesta, pentru finanţarea proiectului ce va fi realizat de compania rusă Rosatom, Ungaria va primi din partea Rusiei un împrumut în valoare de 10 miliarde de euro, care va fi returnat de statul ungar până în anul 2046, cu o rată anuală a dobânzii cuprinsă între 3,9% şi 4,9%.

