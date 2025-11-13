Buncăr nuclear din Războiul Rece, fost post de observație, scos la vânzare pentru 23.000 de euro. Are paturi, un birou mic și o toaletă

Un buncăr nuclear construit în anii ’60, fără apă curentă și electricitate, este scos la licitație pe 9 decembrie, lângă orașul Bristol, cu un preț de pornire de aproximativ 23.000 euro.

Construit ca post de observație pentru voluntarii Royal Observer Corps (ROC), buncărul era folosit pentru măsurarea undelor de șoc și a contaminării radioactive în cazul unui atac nuclear.

Potrivit lui Ben Payne, agent imobiliar la David Plaister, locuința subterană poate fi transformată într-un Airbnb „unic”.

„Am avut foarte multe cereri pentru a face o renovare ușoară și a transforma locul într-un Airbnb unic. Ar fi cu siguranță o experiență Airbnb cu totul specială”, a spus agentul imobiliar, potrivit BBC.

Buncărul include paturi supraetajate, un birou mic și o toaletă chimică. Situat pe o creastă cu vedere spre estuarul Severn, ascunzătoarea subterană este accesată printr-o trapă securizată și o scară.

Buncărul este situat lângă satul Hallen, pe o creastă cu vedere la estuarul râului Severn.

„Pentru starea în care se află și pentru locația în care este, nu am mai văzut nimic asemănător”, a adăugat Ben Payne, descriind proprietatea ca fiind „cu siguranță pentru pasionații de istorie” interesați să transforme buncărul într-un „mic muzeu”.

Buncărul face parte dintr-o proprietate vecină, însă va fi vândut separat.

A fost unul dintre cele aproximativ 1.500 de buncăre construite pentru corpul de observatori în întreaga țară, în perioada de vârf a tensiunilor cu fosta Uniune Sovietică.