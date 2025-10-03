Video În interiorul buncărului nuclear al lui Donald Trump, construit pentru Al Treilea Război Mondial, „cel mai sigur loc de pe Pământ”

Donald Trump a deschis porțile buncărului său subteran pentru război nuclear, dezvăluind un oraș subteran construit pentru a-l proteja pe el și pe oficialii guvernamentali.

Îngropată adânc sub Munții Stâncoși din Colorado, fortăreața strict secretă a fost proiectată pentru a proteja liderii militari și politici ai Americii în cazul unui război nuclear.

Pentru a doua oară în istoria recentă, ușile buncărului au fost deschise pentru Newsnation pentru un tur în interiorul fortăreței Armageddon, scrie The Sun.

Complexul Cheyenne Mountain este un oraș subteran întins, modelat în aproape 70.000 de tone de granit.

Proiectat pentru a rezista la atacuri nucleare directe, mega-buncărul așteaptă să găzduiască apărarea SUA.

Închisă în spatele unor uși de oțel groase de un metru și a mai multor puncte de control, se spune că fortăreața poate rezista unei explozii nucleare „de o mie de ori mai puternică decât bomba aruncată asupra Hiroshimei”, chiar și de la distanță mică.

Orașul subteran funcțional are propriile centrale electrice, lacuri subterane pentru apă potabilă și rezerve de alimente pentru a susține echipajele pentru „o perioadă foarte lungă de timp”.

Complexul are chiar și propriul magazin Subway funcțional, care este considerat „cel mai sigur Subway” din lume.

Generalul Gregory Guillot, comandantul Comandamentului Nord al SUA și al Comandamentului Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD), a declarat că această facilitate rămâne la fel de importantă astăzi ca și în momentul în care a fost inaugurată, în 1966.

„A meritat cu adevărat tot ce s-a plătit pentru ea la începutul anilor '60”, a afirmat el.

„Îl folosim astăzi la fel cum îl foloseau și ei cu zeci de ani în urmă.”

Guillot a declarat că nu este îngrijorat de amenințările moderne, inclusiv avioanele rusești care sondează spațiul aerian american, baloanele de supraveghere chinezești sau atacurile cibernetice.

„Nu îmi fac griji, avem cei mai buni militari care se ocupă de asta”, a spus el. „Suntem pregătiți.”

Pe o suprafață de peste 20.000 mp, 15 clădiri au fost suspendate pe arcuri masive pentru a absorbi șocul unei explozii nucleare.

Cunoscut sub numele de „puntea de luptă”, complexul ar funcționa ca sediu de comandă pentru forțele americane și canadiene în cazul unui dezastru.

Finalizată în 1966, cu un cost de construcție de 142 de milioane de dolari, fortăreața ar costa peste 1 miliard de dolari dacă ar fi construită astăzi.

Etichetat drept „cel mai sigur loc de pe Pământ” în plin Război Rece, labirintul de tuneluri și camere de explozie a fost proiectat pentru a proteja împotriva rachetelor sovietice.

Trump a deschis anterior porțile pentru mass-media în 2018, când Steve Rose, directorul adjunct al bazei, a declarat că este „cea mai sigură facilitate din lume”.

Fortăreața este protejată de granit și oțel împotriva impulsurilor electromagnetice generate de exploziile nucleare.

Ușile anti-explozie pot fi sigilate cu ajutorul unor mașini hidraulice, protejând interiorul în doar 45 de secunde, sau, în caz de urgență, pot fi sigilate manual.

Ușile au fost sigilate pe 11 septembrie, singura dată când buncărul a fost izolat de lume de la Războiul Rece încoace.

Anterior sediul NORAD, facilitatea a trecut la un rol alternativ de comandă în 2008.

Personalul continuă însă să lucreze în complex, asigurându-se că acesta este pregătit, dacă va fi nevoie.

Oficialii au insistat că fortăreața montană nu este o relicvă a trecutului.

„Nu putea fi mai departe de adevăr”, a spus Rose în 2018.

Buncărul a devenit o icoană a culturii pop, apărând chiar și în filmul WarGames din 1983 și în serialul TV Stargate.

Planul de ieșire al Americii dintr-un război nuclear a fost deja elaborat, având ca bază fortăreața.

Președintele ar fi dus direct în adăpostul subteran al Casei Albe, înainte de a se îmbarca într-unul dintre avioanele „Doomsday” ale Forțelor Aeriene.

Un cerc restrâns de oficiali ar călători împreună cu președintele, în timp ce secretarul apărării, oficialii cabinetului și liderii congresului ar fi mutați într-un loc de continuitate fortificat, inclusiv Mount Weather în Virginia sau Raven Rock în Pennsylvania.