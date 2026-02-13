Bruxelles-ul are din nou un guvern regional, după mai bine de 600 de zile de blocaj politic

Bruxelles-ul are acum un guvern regional, după ce partidele politice au ajuns în sfârșit la un acord, după mai bine de 600 de zile de negocieri fără rezultat. Înțelegerea pune capăt unuia dintre cele mai îndelungate impasuri politice din istoria recentă a capitalei belgiene.

Șapte partide au fost implicate în negocieri începând de marți, iar joi seara, Georges-Louis Bouchez, liderul Mișcării Reformiste (MR) francofone, a anunțat succesul discuțiilor printr-un mesaj simbolic pe rețelele sociale, publicând o imagine cu „fum alb”, făcând trimitere la alegerea unui nou papă.

„Suntem ușurați că, după mai bine de 600 de zile, avem din nou un guvern în capitala Europei”, a declarat Bouchez reporterilor, potrivit Politico, precizând că toate cele șapte partide au reușit să găsească o poziție comună.

Capitala Belgiei nu a mai avut un guvern regional funcțional de la alegerile din iunie 2024, după ce partidele nu au reușit să ajungă la un acord privind formarea unei coaliții. Blocajul politic a avut consecințe directe asupra finanțelor orașului, Bruxelles-ul confruntându-se în prezent cu o datorie estimată la aproximativ 15 miliarde de euro, situație care a alimentat temerile privind o criză financiară iminentă.

Printre formațiunile implicate în negocierile decisive din această săptămână se numără MR francofon, Partidul Socialist (PS), Les Engagés (centrist), Groen (stânga flamandă), Vooruit (social-democrat), Anders (liberal) și CD&V (conservator).

Reacția premierului belgian

Aflat la un summit informal al liderilor europeni, prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, a reacționat cu un optimism rezervat la vestea formării noului guvern regional.

„Am văzut mesajele WhatsApp care au sosit în legătură cu acest subiect. Vreau să văd mai ales ce presupune acordul”, a declarat De Wever, adăugând că „bugetul Bruxelles-ului a deraiat complet”.

Belgia are un sistem de guvernare profund descentralizat, în care cele trei regiuni – Valonia francofonă din sud, Flandra neerlandofonă din nord și Bruxelles-ul, situat între acestea – dispun fiecare de propriul guvern regional, separat de guvernul federal.