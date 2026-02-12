Percheziții în clădirea Comisiei Europene din Bruxelles. Ancheta vizează vânzarea unor imobile de aproape un miliard de euro

Clădirea Comisiei Europene din Bruxelles a fost vizată de percheziții desfășurate de poliția belgiană, în cadrul unei anchete privind posibile nereguli în procesul de vânzare a unor proprietăți imobiliare, scrie Financial Times, citând surse apropiate investigației.

Potrivit publicației, descinderile au avut loc inclusiv în cadrul departamentului responsabil cu bugetul. Ancheta este coordonată de Parchetul European (EPPO) și vizează tranzacții realizate în perioada în care portofoliul pentru buget al Comisiei Europene era deținut de Johannes Hahn.

Hahn a fost responsabil, până în 2024, de gestionarea bugetului UE, estimat la aproximativ un trilion de euro. Ulterior, el a fost numit trimis special al Uniunii Europene pentru Cipru.

Investigația se referă la vânzarea a 23 de clădiri europene, achiziționate în 2024 de fondul suveran belgian SFPIM pentru suma de 900 de milioane de euro. La momentul tranzacției, Comisia Europeană a transmis că operațiunea s-a desfășurat în conformitate cu reglementările financiare ale Uniunii.

Contactată pentru un punct de vedere, o purtătoare de cuvânt a Parchetului European, Tine Hollevoet, a confirmat desfășurarea unor acțiuni de strângere de probe.

„EPPO poate confirma că efectuează măsuri de colectare a probelor în cadrul unei investigații în curs. În acest stadiu, nu putem oferi detalii suplimentare pentru a nu afecta procedurile aflate în derulare și rezultatul acestora”, a declarat aceasta.

Anterior, în alt dosar, au fost reținuți fosta șefă a diplomației europene, Federica Mogherini, precum și unul dintre diplomații de rang înalt ai UE, Stefano Sannino. Cei doi au ajuns în atenția anchetatorilor după percheziții într-un caz ce vizează suspiciuni de corupție legate de construirea unei academii de formare pentru diplomați.