Cel puțin 40 de morți prin înec în Franța. Parisul restricționează alcoolul în public și deschide zone de înot în Canalul Saint-Martin

Autoritățile franceze au impus restricții privind consumul de alcool în spațiile publice și au limitat evenimentele în aer liber, pe fondul unui val de căldură extrem care a împins temperaturile spre 40 de grade Celsius și a determinat locuitorii și turiștii să caute răcoare prin metode din ce în ce mai riscante.

Potrivit premierului francez Sébastien Lecornu, cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața de la începutul valului de căldură, după ce au încercat să se răcorească în locuri neamenajate pentru înot. Printre victime se numără și adolescenți. Marina Ferrari, ministra francez al Sportului și Tineretului, a declarat că majoritatea înecurilor s-au produs în lacuri, râuri și alte zone neamenajate pentru înot, transmite Fox News.

„În timpul valurilor de căldură ca acesta, nu e un lucru minor să te duci să înoți în zone nesupravegheate", a avertizat Ferrari.

La Paris, temperaturile ridicate i-au împins pe mulți locuitori spre Canalul Saint-Martin, unde numeroase persoane au fost surprinse sărind în apă de pe poduri pentru a se răcori. Autoritățile au deschis o zonă de scăldat gratuită, supravegheată de salvamari, în bazinul Récollets, măsură introdusă încă din 17 iunie.

Valul de căldură face victime și în afara Franței. În Anglia, patru adolescenți au murit înecați după ce au încercat să se răcorească în lacuri. În Germania, un bărbat și-a pierdut viața, iar alte trei persoane sunt date dispărute după ce au intrat în Rin.

Valul de căldură a afectat viața de zi cu zi în mai multe țări europene. În Franța au fost anulate trenuri, concerte și competiții sportive. La Paris, autoritățile au instalat sisteme de pulverizare a apei în apropierea unor obiective turistice aglomerate, inclusiv în zona Turnului Eiffel. În Roma, turiștii au căutat refugiu de căldură lângă fântânile orașului, unde și-au răcorit mâinile și fețele.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, temperaturile extreme au provocat peste 200.000 de decese în Europa în ultimii patru ani.