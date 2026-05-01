Vineri, 1 Mai 2026
Boom al industriei de apărare din Suedia: Cum a devenit un orășel un centru major al producției de armament în Europa

Război în Ucraina
Războiul din Ucraina a transformat industria de apărare a Suediei într-unul dintre cele mai dinamice centre de producție de armament din Europa, o schimbare vizibilă mai ales în orașul nordic Ornskoldsvik, unde își are sediul producătorul de vehicule blindate Hagglunds, relatează Reuters.

Avioane de luptă Gripen FOTO SHUTTERSTOCK

Compania, deținută din 2004 de gigantul britanic BAE Systems, are o istorie neobișnuită: a început la sfârșitul secolului al XIX-lea ca afacere de familie în domeniul mobilierului, trecând ulterior la producția de autobuze, tramvaie și avioane, înainte de a se orienta către vehicule blindate în anii 1950.

După ce s-a încheiat Războiului Rece, demilitarizarea a afectat grav compania. În 2012, când Tommy Gustafsson-Rask a devenit director general al BAE Systems Hagglunds, prima sa decizie a fost reducerea personalului cu 30%.

Situația s-a schimbat radical în ultimul deceniu. „Cred că anexarea Crimeei din 2014 a fost momentul în care am văzut că începe să se întâmple ceva”, a declarat acesta pentru Reuters, de pe pista de testare Hagglunds din Ornskoldsvik, adăugând că „totul a explodat chiar înainte de invazia Rusiei în Ucraina din 2022”.

Creșterea este spectaculoasă: „De la un portofoliu obișnuit de comenzi de câteva sute de milioane de dolari, am ajuns acum la 8 miliarde de dolari. Este o evoluție enormă”, a spus Gustafsson-Rask.

Exporturile de armament ale Suediei au crescut de peste trei ori, ajungând la 28 de miliarde de coroane (aproximativ 3,02 miliarde de dolari) în 2025, față de 8 miliarde în 2015. Industria de apărare angajează aproximativ 30.000 de persoane, majoritatea la compania Saab, cunoscută pentru avionul de luptă Gripen și submarinul A-26.

Hagglunds a investit 300 de milioane de dolari pentru extinderea capacității de producție, inclusiv prin adăugarea unei a treia linii de fabricație. Producția a crescut cu 400% din 2020, iar numărul angajaților s-a triplat, ajungând la 2.600, față de 800 anterior, compania devenind cel mai mare angajator din orașul cu doar 56.000 de locuitori.

Un vehicul testat în luptă, motorul creșterii

Motorul acestei creșteri este vehiculul de luptă pentru infanterie de a cincea generație CV90. Având un echipaj de trei persoane și capacitatea de a transporta până la opt soldați alături de echipament, modelul a fost vândut în peste 1.300 de unități, iar alte peste 600 sunt deja comandate.

Testat pe câmpul de luptă din Afganistan și utilizat în prezent în Ucraina, CV90 este considerat unul dintre cele mai de succes produse de export ale Suediei. Hagglunds speră să obțină noi contracte pentru încă 500 de unități care să ajungă în cinci state europene în cursul acestui an.

Feedback-ul din Ucraina este în mare parte pozitiv, deși dronele rămân o amenințare serioasă. Cu toate acestea, potrivit companiei, niciun soldat ucrainean nu a murit în interiorul unui CV90. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit personal lui Gustafsson-Rask în timpul unei vizite în Suedia.

„A venit spre mine, m-a îmbrățișat și mi-a spus că CV90-urile noastre salvează viețile soldaților noștri, și acum mi se face pielea de găină”, a povestit acesta.

Un vehicul CV90 costă aproximativ 10 milioane de dolari și a fost vândut către zece țări europene. Suedia, care a fost neutră din punct de vedere militar timp de peste două secole înainte de a adera la NATO în 2024, este în prezent al șaptelea cel mai mare exportator de armament din Uniunea Europeană, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

