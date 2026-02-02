Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de ajutor militar pentru Ucraina, cu sisteme antiaeriene și drone

Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de ajutor militar pentru Ucraina, care va include sisteme de apărare antiaeriană, radare Saab, echipamente de război electronic, drone și posibile livrări de avioane Gripen și rachete Meteor.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a discutat cu omologul său suedez, Poul Jonsson, despre conturarea unuia dintre cele mai ample pachete de asistență pentru securitate destinate Ucrainei, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Apărării din Ucraina.

Potrivit sursei citate, partea suedeză pregătește un pachet de ajutor de mari dimensiuni, care va include sisteme de apărare antiaeriană și radare produse de compania Saab, precum și contribuții directe la complexul militar-industrial al Ucrainei — sisteme suplimentare de război electronic și drone, inclusiv capabilități de tip Deep Strike.

Cele două părți s-au concentrat asupra mai multor direcții-cheie de cooperare. Ucraina și Suedia lucrează la contribuții suplimentare în cadrul inițiativei PURL, menite să asigure militarilor ucraineni armament esențial, inclusiv mijloace de interceptare a rachetelor balistice.

Un alt subiect a vizat cooperarea în domeniul inovației militare. Clusterul ucrainean Brave1 analizează lansarea unui program comun cu Suedia, care ar permite companiilor din domeniul apărării să obțină finanțare și să testeze soluții tehnologice direct pe front.

În paralel, cele două state lucrează la accelerarea lansării producției comune în Suedia a unor soluții de securitate dezvoltate în Ucraina.

De asemenea, în cadrul discuțiilor a fost analizată în detaliu și componenta de aviație, în special posibilitatea furnizării de avioane Gripen și a transferului de rachete Meteor, considerate esențiale pentru contracararea aeronavelor care lansează bombe aeriene ghidate.