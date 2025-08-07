search
Este oficial: Putin și Trump vor sta față în față. Ce spune liderul de la Kremlin despre o posibilă întâlnire cu Zelenski

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin a confirmat joi, 7 august, un interes reciproc pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, în schimb a estimat că încă nu sunt întrunite condițiile pentru a se întâlni direct cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Vladimir Putin și Donald Trump FOTO: Profimedia
Vladimir Putin și Donald Trump FOTO: Profimedia

„Interesul a fost manifestat de ambele părți” pentru o întâlnire cu Trump, a spus Putin în fața presei la Moscova, unde l-a primit pe președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, menţionând această ţară ca una dintre posibilele gazde ale unei reuniuni cu preşedintele american.

Cât despre o întâlnire faţă în faţă cu Zelenski, „nu am nimic împotrivă în ansamblu, dar anumite condiţii trebuie întrunite pentru aceasta”, a spus Putin.

„Or, din păcate, suntem încă departe de aceste condiţii”, a adăugat preşedintele rus.În urma întâlnirii pe care acesta din urmă a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special american Steve Witkoff, potrivit Agerpres. 

„Emisarul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire productivă cu preşedintele rus Vladimir Putin. S-au făcut mari progrese! Apoi, i-am informat pe unii dintre aliaţii noştri europeni. Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie, şi vom lucra în această direcţie în zilele şi săptămânile următoare”, a anunţat Trump într-un mesaj pe reţeaua socială Truth Social.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut din nou o întâlnire cu omologul său rus, cu sau fără prezenţa liderilor unor state terţe, şi a insistat de asemenea aspra unei încetări a focului înaintea unor discuţii mai aprofundate pentru încheierea conflictului.

Kremlinul a transmis repetat că o reuniune Putin-Zelenski se va putea desfăşura numai după ce se vor fi realizat suficiente progrese în negocierile de pace la niveluri inferioare  

Europa

