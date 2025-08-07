Donald Trump a declarat că se înregistrează „progrese mari” în direcția opririi războiului din Ucraina, după ce a anunțat că se pregătește să aibă o întâlnire directă cu președintele rus Vladimir Putin.

Dar întrebarea care persistă este dacă, așa cum chiar Trump a sugerat într-un moment de luciditate în privința relației cu Rusia, nu este din nou „dus cu vorba”.

Frustrarea intensă pe care Trump a simțit-o față de liderul de la Kremlin – cel care i-a ruinat ambițiile de a fi văzut drept un pacificator demn de Premiul Nobel – pare să se fi evaporat rapid după ce emisarul său, Steve Witkoff, a ieșit de la o întâlnire de trei ore cu Putin, miercuri, la Moscova, scrie CNN.

Trump a prezis un summit în doar câteva săptămâni și a spus că există „șanse foarte bune” să se ajungă la „capătul acestui drum”.

Este o schimbare de ton față de săptămânile recente, în care îl acuza pe Putin de bombardamente „dezgustătoare” asupra Kievului și îl numea „absolut nebun” – un limbaj neobișnuit pentru un lider american care a încercat, constant, să se apropie de Moscova.

Trump a recunoscut că nu s-a ajuns la un „moment decisiv” la Moscova, dar optimismul său pare, din nou, puțin ancorat în realitatea de pe front. Atacurile recente ale Rusiei cu drone și rachete asupra Ucrainei au fost printre cele mai intense din acest an. Iar, după trei ani de conflict, nu există niciun semn clar că Putin ar intenționa să oprească războiul.

Putin nu are motive reale să cedeze

De când a preluat funcția în ianuarie, Trump a tot vorbit despre „progrese iminente” – inclusiv faimosul angajament de a încheia războiul în 24 de ore. Dar Putin are motive interne, economice și strategice mult mai puternice să continue conflictul decât orice stimulent pe care Trump i-l poate oferi.

„La Washington, avem tendința de a subestima cât de mult este regimul Putin investit în acest război”, spune David Salvo, director al German Marshall Fund și fost diplomat. „Supraviețuirea regimului, întreaga economie rusă, totul este construit în jurul continuării acestui conflict.”

O întâlnire cu miză mare, dar cu garanții puține

Cu toate acestea, diplomația de succes presupune uneori riscuri. Dacă Trump chiar ar reuși să declanșeze un proces real de pace, impactul ar fi major – atât pentru Ucraina, cât și pentru el însuși. Un summit direct cu Putin ar fi o lovitură de imagine uriașă, o oportunitate pentru Trump de a-și demonstra abilitățile de negociator, pe care le revendică adesea.

Trump a sugerat chiar o întâlnire trilaterală cu Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski – cea mai importantă inițiativă diplomatică de la începutul invaziei.

Kremlinul, însă, nu a confirmat nimic oficial. Moscova preferă negocieri lungi, tehnice, care pot fi și tactici de tergiversare. O întâlnire grăbită la nivel înalt ar putea pune presiune pe Putin să ofere lui Trump un „trofeu” diplomatic – cum ar fi un acord de oprire a atacurilor aeriene asupra civililor. Însă asemenea promisiuni, în trecut, s-au dovedit deseori lipsite de valoare.

Pe de altă parte, dacă va exista o pauză în bombardamente, ar putea fi o validare pentru noua strategie a lui Trump – care a renunțat la laude și a început să amenințe cu sancțiuni. Coincidență sau nu, „progresele” apar în aceeași zi în care Trump a anunțat taxe masive pe importurile din India – un cumpărător important de petrol rusesc.

Zelenski a părut și el ușor optimist în discursul său de miercuri: „Se pare că Rusia devine mai deschisă față de ideea unei încetări a focului – presiunea funcționează.”

Riscurile sunt încă mari. La fel și suspiciunile.

Însă, de fiecare dată când Trump a crezut că are o înțelegere cu Putin, a fost tras pe sfoară. Deja, în primele șapte luni ale acestui mandat, președintele american a fost ignorat de Kremlin și pus într-o poziție jenantă. Inclusiv el a părut să recunoască acest lucru, spunând miercuri: „Încă nu știu ce urmărește Putin. Vă voi spune în câteva săptămâni. Poate mai devreme.”

Pentru Trump, însă, o simplă întâlnire ar putea fi vândută drept o victorie – chiar dacă nu obține nimic concret. Putin ar putea specula apetitul lui Trump pentru imagini spectaculoase, summituri istorice și acorduri de fațadă. Nu ar fi prima oară: întrevederile cu Kim Jong Un s-au terminat fără rezultate vizibile.

Un summit cu Trump ar oferi lui Putin ocazia de a se repoziționa pe scena internațională – un lider izolat, dar invitat la masa marilor puteri. Ar fi și o amintire vie a summitului de la Helsinki, din primul mandat al lui Trump, unde președintele american a părut manipulat cu ușurință de liderul rus.

Fostul consilier pentru securitate națională, John Bolton, a declarat pentru CNN: „Putin va vedea această întâlnire ca pe o oportunitate. Știe că l-a împins pe Trump prea departe, dar va încerca să redreseze situația în favoarea sa.”

Ce ar putea oferi, concret, Rusia?

Rămâne întrebarea: ce ar putea oferi Rusia ca „livrabil” de summit? SUA au încercat în trecut să obțină un acord privind încetarea atacurilor aeriene – măcar pentru a permite populației să iasă din adăposturi. Dar șansele unui armistițiu real sunt scăzute. Rusia pare determinată să continue ofensiva de vară, în special în estul Ucrainei.

O altă strategie posibilă: Putin să-i ofere lui Trump ceva care să-l deturneze de la Ucraina – poate discuții despre controlul armelor nucleare, un acord economic spectaculos sau orice altceva care să-i alimenteze instinctele tranzacționale.

Însă Ucraina nu poate fi ignorată. Kievul este extrem de precaut în fața oricărei inițiative care ar putea resuscita vechile planuri „de pace” favorabile Moscovei – cum ar fi păstrarea teritoriilor ocupate și blocarea aderării Ucrainei la NATO. Moscova încearcă de mult să exploateze scepticismul lui Trump față de război pentru a semăna diviziuni între SUA și aliații europeni.

Zelenski a fost clar: „Cheia este ca nimeni să nu fie păcălit de detalii – nici noi, nici Statele Unite.”