Biserica Anglicană va fi condusă de o femeie, pentru prima dată de la înfiinţarea sa. Cine este Sarah Mullally, noul arhiepiscop de Canterbury

Biserica Anglicană marchează un moment istoric: Sarah Mullally, episcop de Londra, a fost desemnată de Regele Charles drept viitorul arhiepiscop de Canterbury, devenind prima femeie care va ocupa această funcție în aproape 500 de ani.

Regele Charles a aprobat numirea episcopului de Londra, Sarah Mullally, în funcția de arhiepiscop de Canterbury, aceasta devenind astfel prima femeie care va conduce Biserica Anglicană de la înființarea acesteia, acum aproape cinci secole.

În vârstă de 63 de ani, Sarah Mullally va fi instalată în martie 2026 la Catedrala din Canterbury, înlocuindu-l pe arhiepiscopul Justin Welby, care a demisionat în urmă cu aproape un an, în urma unui scandal legat de abuzuri sexuale. Ea va fi al 106-lea arhiepiscop de Canterbury, succedându-i Sfântului Augustin, trimis de la Roma în Kent în anul 597, potrivit vaticannews.

Cine este Sarah Mullally

Înainte de a fi desemnată în cea mai înaltă poziție clericală a Bisericii Anglicane, Sarah Mullally a deținut funcția de episcop de Londra din 2018, după ce anterior, a fost episcop de Crediton, în dioceza de Exeter.

Cariera sa nu a început însă în biserică, ci în domeniul medical, unde Sarah Mullally a lucrat ca asistentă specializată în oncologie, iar în 1999 a devenit cea mai tânără persoană numită Chief Nursing Officer al Angliei, funcție de director general al serviciilor de asistență medicală.

A fost hirotonită preot în 2001 şi unul dintre cele mai importante roluri ale sale ca episcop de Londra a fost acela de a conduce comisia care a ghidat dezbaterile privind binecuvântarea căsătoriilor între persoane de același sex.

În 2023, după ce Biserica Anglicană a permis preoților să ofere binecuvântări cuplurilor de același sex, Sarah Mullally a descris decizia ca fiind „un moment de speranță pentru Biserică”.

Totuși, ea a recunoscut tensiunile profunde din interiorul instituției.

„Știu că ceea ce am propus ca soluție de compromis nu merge suficient de departe pentru unii, dar pentru alții este deja prea mult”, a afirmat ea în legătură cu una dintre principalele provocări ale mandatului său ca arhiepiscop, aceea de a gestiona aceste diviziuni.

Numirea unei femei în fruntea Bisericii Anglicane este cu atât mai semnificativă cu cât femeile au fost acceptate ca preoți abia în anii ’90. În prezent, există încă episcopi seniori care se opun preoției feminine, iar ideea ca o femeie să conducă întreaga instituție rămâne controversată.