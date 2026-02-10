search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
Bătălia pentru Pokrovsk intră în faza decisivă. Dacă oraşul cade, Rusia obţine cea mai importantă victorie din 2024

Război în Ucraina
Publicat:

În estul Ucrainei se dau, în aceste zile, unele dintre cele mai grele lupte ale războiului. Trupele ruse încearcă să spargă apărarea ucraineană în zona Pokrovsk–Mirnograd, mizând pe superioritatea numerică şi pe folosirea masivă a bombelor ghidate, într-un moment în care apărarea antiaeriană a Kievului rămâne insuficientă.

Lupte grele în zona Pokrovsk/FOTO:Profimedia
Lupte grele în zona Pokrovsk/FOTO:Profimedia

Moscova încearcă să închidă o campanie începută în urmă cu mai multe luni: cucerirea Pokrovskului, un nod feroviar esenţial şi o poartă strategică spre restul regiunii Doneţk. Fără controlul acestui oraş, Rusia nu îşi poate atinge obiectivul declarat de a ocupa integral Donbasul, potrivit evaluărilor Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, citate de Reuters.

În timp ce Ucraina continuă să frâneze înaintarea lentă, dar constantă, a trupelor ruse de-a lungul celor aproximativ 1.200 de kilometri de front, Kievul se află şi sub o presiune diplomatică tot mai vizibilă din partea Statelor Unite, care încearcă să deschidă calea unor negocieri de pace pentru a pune capăt unui război intrat în al patrulea an.

Statul Major ucrainean afirmă că forţele sale controlează încă partea de nord a Pokrovskului – un oraş cu aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război – şi apără în continuare Mirnogradul, localitate mai mică, dar vitală pentru menţinerea liniei defensive.

De ce este Pokrovsk miza majoră

Importanţa Pokrovskului depăşeşte cu mult dimensiunea sa geografică. Este un hub feroviar crucial şi scena unor lupte extrem de dure încă din 2023. Căderea oraşului ar reprezenta cea mai mare victorie militară a Rusiei de la capturarea Avdiivkăi, la începutul lui 2024, şi ar deschide drumul spre alte centre urbane cheie din Donbas.

La finalul anului trecut, Moscova a pretins că a ocupat Pokrovsk, afirmaţie respinsă ferm de autorităţile de la Kiev. Analiştii subliniază că, în pofida pierderilor umane uriaşe, Rusia a reuşit să ocupe doar aproximativ 1,3% din teritoriul Ucrainei din 2023 până în prezent. În schimb, bombardamentele aeriene ruseşti au provocat pagube serioase infrastructurii energetice ucrainene în ultimele luni.

Apărarea sub presiune

Corpul 7 de reacţie rapidă al Forţelor Armate ale Ucrainei, responsabil de acest sector, avertizează că Rusia „apasă constant” în zona Pokrovsk–Mirnograd. Potrivit militarilor ucraineni, ofensiva rusă profită de lipsa unei apărări antiaeriene suficiente, de folosirea intensivă a bombelor ghidate şi de controlul înălţimilor şi flancurilor, obţinut printr-o superioritate clară în efective.

Analiştii platformei DeepState susţin că infanteria rusă a pătruns în nordul Pokrovskului şi încearcă să avanseze spre satul vecin Grîşine. Hărţile publicate de grup arată că aproape întregul Pokrovsk şi o parte semnificativă din Mirnograd se află deja sub control rusesc. În acest context, DeepState vorbeşte despre „ultimele bătălii” pentru cele două oraşe.

Teritoriul, linia roşie a negocierilor

La aproape patru ani de la invazia pe scară largă lansată la 24 februarie 2022, Rusia controlează aproape o cincime din teritoriul Ucrainei, incluzând Crimeea şi părţi din estul ţării ocupate încă din 2014.

Kremlinul cere acum Kievului să renunţe şi la restul de aproximativ 20% din regiunea Doneţk pe care nu a reuşit să o cucerească militar – o condiţie pe care Ucraina o respinge categoric. Moscova insistă că problema teritoriilor este „fundamentală” pentru orice acord de pace şi afirmă că va continua războiul până la atingerea obiectivelor sale.

Sondajele arată că majoritatea ucrainenilor consideră inacceptabilă cedarea Doneţkului, inclusiv a oraşelor-fortăreaţă Sloviansk şi Kramatorsk, în schimbul păcii.

„Chiar şi în aceste condiţii, cucerirea întregii regiuni Doneţk rămâne pentru Rusia o chestiune de ani. Luptele pentru aglomeraţia Sloviansk–Kramatorsk ar putea dura până la trei ani şi ar presupune pierderi uriaşe pentru forţele de invazie”, a transmis Corpul 7 de reacţie rapidă pe reţeaua X.

Între timp, situaţia din teren se degradează. Potrivit lui Volodimir Polevîi, şeful comunicării Corpului 7 DŞV, trupele ruse au ocupat principalele înălţimi din Mirnograd şi Pokrovsk, complicând grav logistica ucraineană. Chiar şi utilizarea platformelor robotizate a devenit imposibilă în unele zone.

În plus, Rusia a mărit dimensiunea grupurilor de asalt la 6–8 militari şi şi-a adus rezervele, inclusiv operatori de drone, mai aproape de linia frontului. Deşi centrul de comandă pentru acest sector se află departe, în Samara, efectul pe câmpul de luptă este vizibil: presiunea creşte, iar luptele se apropie de un punct de ruptură.

