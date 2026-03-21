Vești excelente pentru Răzvan Lucescu! PAOK ar putea ajunge direct în Liga Campionilor. Sunt în joc 35 de milioane de euro

PAOK poate ajunge direct în grupele Champions League, dar doar dacă sunt îndeplinite câteva condiții importante. Echipa lui Răzvan Lucescu trebuie, în primul rând, să câștige titlul în Grecia.

În același timp, calificarea depinde și de un mecanism UEFA care redistribuie locurile rămase libere, în funcție de coeficientul echipelor. Practic, PAOK are nevoie ca alte cluburi, mai bine clasate în acest clasament, să nu își îndeplinească obietctivele și să nu profite de aceste poziții.

„Planul este simplu în teorie, dar complicat în practică!”

Deși a fost eliminată din Europa League, miza rămâne uriașă pentru greci: dacă ies campioni și sunt avantajați de acest sistem, pot evita preliminariile și pot încasa peste 35 de milioane de euro. În prezent, PAOK este pe locul 6 în ierarhia coeficienților, astfel că depinde și de rezultatele altor echipe pentru a prinde un loc direct.

„Planul este simplu în teorie, dar complicat în practică: PAOK țintește să-i depășească pe cei cinci care se află deasupra sa. Rangers, Șahtior Donețk, Ferencvaros, Midtjylland: aceste patru echipe sunt marii inamici.

Pentru ca Răzvan Lucescu să poată zâmbi la final, niciuna dintre acestea nu trebuie să câștige campionatul în țara sa! Miza câștigării SuperLigii nu a fost niciodată mai mare. Într-o egalitate triplă cu Olympiakos și AEK, campioana Greciei își asigură – în cel mai rău caz – prezența în playoff-ul celei mai importante competiții!”, au scris cei de la Sportdog.

Situația din campionatele care contează pentru șansele lui PAOK arată astfel:

Scoția: Lupta este foarte strânsă, cu Hearts pe primul loc, urmată de Celtic și Rangers la mică distanță;

Ucraina: Șahtior are un avantaj de 3 puncte în fruntea clasamentului, cu încă multe etape rămase de jucat;

Danemarca: Midtjylland se află în urmărirea liderului, la o diferență de 5 puncte;

Ungaria: Ferencvaros este pe locul doi, foarte aproape de prima poziție, la doar un punct în spate.

„Calificarea directă în faza ligii nu oferă doar glorie, ci și un bonus care depășește 30-35 de milioane de euro imediat. În plus, echipa scapă de procesul de uzură al preliminariilor din plină vară, permițând o planificare liniștită pentru noul sezon. PAOK joacă acum pe cinci stadioane simultan.

Este prima dată când campionatul elen este legat atât de direct de soarta echipelor Midtjylland și Ferencvaros. Lucescu știe că cheia este în Toumba, dar o rugăciune ca Șahtior să piardă titlul nu strică niciodată!”, a mai transmis sursa citată.