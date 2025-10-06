Judecător din Albania împușcat mortal în sala de judecată. Atacatorul, arestat la fața locului

Un judecător al Curții de Apel din Albania, Astrit Kalaja, a fost împușcat mortal luni în sala de judecată din Tirana de către un bărbat parte în proces, care a fost arestat la fața locului, anunță poliția albaneză, potrivit AFP.

Judecătorul a fost transportat de urgență la spital, dar a murit pe drum în urma rănilor. În incident au fost răniți și un alt bărbat și fiul său, de asemenea părți în proces, care au fost duși la spital, dar viața lor nu este în pericol.

Conform presei locale, atacatorul era implicat într-un litigiu privind dreptul de proprietate asupra unui teren și a declarat că a ucis judecătorul deoarece se temea că va pierde procesul.