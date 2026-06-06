Video Papa Leon a început vizita de stat în Madrid. Suveranul Pontif îi îndeamnă pe spanioli să renunțe la „discursurile care creează diviziuni”

Papa Leon al XIV-lea a aterizat sâmbătă, în jurul orei 08:15 GMT (11:15 ora României), la Madrid. Acesta este începutul unei vizite de stat de șapte zile în Spania, axată pe teme sociale și migrație. Pe parcursul zilei, Suveranul Pontif are programate mai multe întâlniri oficiale la Palatul Regal, inclusiv noi discuții cu familia regală și reprezentanți ai autorităților spaniole.

Suveranul Pontif a fost întâmpinat la aeroport de regele Felipe al VI-lea și de regina Letizia, după care s-a deplasat la Palatul Regal, unde a susținut un discurs oficial în fața autorităților spaniole. Momentul poate fi urmărit mai jos.

Programul primei zile include și o vizită la un centru social, urmată de o veghe dedicată tinerilor, organizată în apropierea stadionului Santiago Bernabéu, la care sunt așteptați aproximativ 400.000 de participanți.

În timpul zborului către Madrid, Papa Leon al XIV-lea a făcut referire la una dintre problemele sensibile ale Bisericii Catolice, afirmând în fața jurnaliștilor că „pedofilia în Biserică este o rană încă deschisă” și că lupta împotriva acestui fenomen va rămâne o prioritate.

Pe parcursul zilei, Suveranul Pontif are programate mai multe întâlniri oficiale la Palatul Regal, inclusiv noi discuții cu familia regală și reprezentanți ai autorităților spaniole. În a doua parte a zilei, acesta va vizita centrul „Cedia 24” al organizației Caritas, dedicat persoanelor fără adăpost.

Seara, Papa va prezida o veghe alături de tineri în Piața Lima, unul dintre momentele centrale ale vizitei sale la Madrid.

„Din dragoste pentru adevăr, vă invit pe toți să lăsați deoparte narațiunile care creează diviziuni și polarizează realitatea socială și istoria voastră”, a spus el. Acest demers va ajuta Europa „să depășească simplificările sterile printr-o apreciere fructuoasă a complexității”.

Spaniolii se găsesc din ce în ce mai divizați pe teme precum imigrația, feminismul și corupția politică, în timp ce, din punct de vedere istoric, țara a fost marcată de mișcări teritoriale și de independență.

Punctul culminant al vizitei Papei la Madrid va fi discursul său de luni în fața celor două camere ale Parlamentului spaniol, primul discurs de acest gen ținut vreodată de un papă. Astfel de discursuri sunt rare și devin adesea unele dintre cele mai importante ale unui pontificat, conform CBS News.

Vizita va continua până marți, când Papa Leon al XIV-lea va pleca spre Barcelona, unde va rămâne două zile, înainte de a-și continua turneul pastoral în Insulele Canare, la Gran Canaria și Tenerife.

Autoritățile spaniole au anunțat că programul Suveranului Pontif va afecta circulația rutieră în Madrid și în orașele incluse în itinerar, fiind implementate restricții temporare de trafic.