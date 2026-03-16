Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Fidelis martie 2026: scadența de 10 ani în euro, „vedeta” ediției

Românii au preferat investiții în titluri de stat Fidelis cu scadența de 10 ani în euro în martie, potrivit unei informări a Ministerului de Finanțe, precizând că ediția derulată în perioada 6-13 martie 2026 a atras subscrieri de peste 1,17 miliarde lei.

Titluri de stat Fidelis
Românii au preferat investiții în titluri de stat Fidelis cu scadența de 10 ani în euro. Foto arhivă

Pe parcursul perioadei de derulare a ofertei, investitorii au plasat un număr total de 14.691 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investițiilor de 533,96 milioane lei și 126,13 milioane euro, a informat ministerul.

Tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadența de 2 ani și o dobândă de 6,90%, a atras 99,71 milioane lei printr-un număr de 2.258 ordine de subscriere, investitorii beneficiind de pragul minim de subscriere redus la 500 lei.

În ceea ce privește emisiunile standard în lei, investitorii au avut la dispoziție trei scadențe. Pentru scadența de 2 ani și dobândă 5,90%, s-au înregistrat subscrieri în valoare de 236,56 milioane lei, realizate prin 2.788 de ordine. Scadența de 4 ani, dobândă 6,60%, a totalizat 52,09 milioane lei, fiind accesată prin 730 de ordine, în timp ce titlurile cu scadența de 6 ani și dobândă 7,10% au atras 145,59 milioane lei prin intermediul a 2.257 de ordine.

Pentru instrumentele denominate în euro, oferta a inclus scadențe de 3, 5 și 10 ani, iar rezultatele confirmă o tendință clară de orientare a românilor către investițiile pe termen lung. Scadența de 3 ani și dobânda de 3,50% a înregistrat subscrieri de 19,33 milioane euro, echivalentul a aproximativ 98,82 milioane lei, prin 1.135 de ordine, iar cea de 5 ani, dobândă 4,50%, a cumulat 14,99 milioane euro, echivalentul a aproximativ 76,60 milioane lei, prin 942 de ordine.

Vedeta acestei ediții a fost, însă, scadența de 10 ani, dobândă 6%, care a înregistrat cel mai mare număr de subscrieri dintre toate tranșele emisiunii. Aceasta a atras 91,80 milioane euro, echivalentul a aproximativ 469,14 milioane lei, prin 4.581 de ordine. Faptul că cea mai lungă maturitate a fost și cea mai accesată demonstrează încrederea ridicată a investitorilor în statul român și preferința acestora pentru plasamente sigure și predictibile pe termen lung.

Bilanțul primului trimestru al anului 2026

Programul FIDELIS a înregistrat în primele trei luni ale anului 2026 investiții considerabile. Cumulând rezultatele celor trei ediții din acest an, valoarea totală a subscrierilor se ridică la peste 4,07 miliarde lei, fiind plasate în total 45.234 de ordine de subscriere.

Totodată, solidaritatea donatorilor-investitori a rămas exemplară în 2026: aceștia au investit în total peste 270,20 milioane lei (270.203.700 lei) prin 6.540 de ordine, salvând vieți și investind în viitorul lor.

Titlurile de stat FIDELIS sunt instrumente financiare cu risc zero, iar veniturile realizate din dobânzi și din eventualele câștiguri de capital la Bursa de Valori București sunt neimpozabile.

