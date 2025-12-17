search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Putin anunţă că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina, indiferent prin ce mijloace. Criticile aduse liderilor europeni

Război în Ucraina
Publicat:

Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina indiferent prin ce mijloace, diplomatice sau militare, şi că va încerca să extindă „zona-tampon de securitate” din această ţară.

Vladimir Putin FOTO: Profimedia
Vladimir Putin FOTO: Profimedia

„În primul rând, obiectivele operaţiunii militare speciale vor fi, fără îndoială, atinse. Am prefera să facem acest lucru şi să abordăm cauzele profunde ale conflictului prin diplomaţie”, a declarat Putin.

Dacă partea adversă şi susţinătorii săi străini refuză să se angajeze în discuţii substanţiale, Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice prin mijloace militare. Sarcina de a crea şi a extinde o zonă-tampon de securitate va fi, de asemenea, abordată în mod consecvent”, a afirmat el la o reuniune extinse a Consiliului Ministerului Apărării, scrie News.

Dintre regiunile Ucrainei pe care Rusia le revendică ca teritoriu propriu, în prezent controlează Crimeea, aproximativ 90% din regiunea Donbas şi 75% din Herson şi Zaporojie.

În plus, Rusia deţine o parte din teritoriul regiunilor învecinate Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk şi Mîkolaiv.

Comentariile lui Putin semnalează că Moscova va căuta să obţină câştiguri teritoriale suplimentare pe unele dintre aceste fronturi, notează Reuters.

În contextul în care războiul se află într-un moment crucial, preşedintele american Donald Trump făcând presiuni puternice pentru un acord de pace rapid, Putin a declarat că Rusia avansează pe toate fronturile. Însă ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, a recunoscut că forţele ucrainene încearcă să recâştige controlul asupra oraşului Kupiansk din nord-estul ţării, efort care, potrivit lui, nu are succes.

Ucraina a declarat miercuri că a cucerit 90% din oraşul pe care Rusia susţine că l-a capturat în noiembrie.

În intervenţia sa, Putin a mai afirmat că oamenii din Europa sunt îndoctrinaţi cu temeri legate de un război cu Rusia şi i-a acuzat pe liderii europeni că alimentează această isterie. „Am afirmat în repetate rânduri: este o minciună, o absurditate, o pură absurditate despre o ameninţare imaginară a Rusiei la adresa ţărilor europene. Dar acest lucru se face în mod deliberat”, a spus el.

Putin a susţinut în repetate rânduri că Rusia nu doreşte războiul cu Europa, dar pe de altă parte, este pregătită pentru război, dacă aceasta este „alegerea Europei”.

Rusia

