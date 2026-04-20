Avertisment de la Kiev: Rusia ar putea pregăti o mobilizare masivă pentru o nouă ofensivă majoră

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că Rusia ar putea pregăti o mobilizare de amploare, un posibil semnal al unei noi etape în război. Potrivit liderului de la Kiev, restricțiile recente privind accesul la rețele sociale și platforme online în Rusia ar putea avea o miză mult mai profundă decât simpla cenzură.

„Nu este vorba doar despre limitarea criticilor la adresa lui Vladimir Putin, ci despre prevenirea unor revolte în masă”, a declarat Zelenski.

Mobilizare din marile orașe

Potrivit acestuia, un astfel de scenariu ar putea implica mobilizarea populației din marile centre urbane, inclusiv din Moscova și Sankt Petersburg — un pas sensibil, care ar putea genera reacții interne puternice.

În opinia liderului ucrainean, o astfel de mobilizare ar putea avea două obiective: reluarea unui ofensiv de amploare împotriva Ucrainei sau deschiderea unui front secundar, inclusiv împotriva unei țări din NATO.

„Un scenariu ar fi un nou atac major asupra Ucrainei. Varianta secundară ar putea însemna un atac mai limitat, acolo unde Rusia consideră că poate acționa cu forțe reduse”, a explicat Zelenski.

Trei scenarii de război

La Kiev, evaluările merg în aceeași direcție. Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării, a afirmat recent că Moscova analizează trei scenarii: escaladarea conflictului prin mobilizare, înghețarea războiului sau extinderea tensiunilor în alte regiuni, inclusiv în zona baltică.

În cazul unei mobilizări generale, conflictul ar putea continua până în 2028, avertizează oficialii ucraineni.

Semnale de îngrijorare din Belarus

În paralel, atenția este îndreptată și spre nord. Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, vorbește despre o „sumă de factori” care indică o posibilă creștere a riscurilor dinspre Belarus.

Potrivit acestuia, în 2026 au început pregătiri militare constante, inclusiv exerciții și mobilizare parțială, sub supravegherea Rusiei.

Un alt semnal este accentul pus pe capacitatea de mobilizare a întregii societăți, nu doar a rezerviștilor, inclusiv prin decizii recente ale liderului de la Minsk, Aleksandr Lukașenko.

Pregătiri militare și întărirea apărării

Kuleba atrage atenția și asupra intensificării exercițiilor militare de amploare, care depășesc nivelul obișnuit de pregătire și indică testarea coordonării între unități și structuri de comandă.

În plus, Belarus își consolidează apărarea antiaeriană, în contextul riscului unor atacuri cu drone și rachete. Rusia ar sprijini acest proces, furnizând sisteme suplimentare.

„Privite separat, aceste elemente nu par alarmante. Însă puse cap la cap, indică pregătiri pentru o posibilă escaladare”, a explicat fostul ministru.

Un pericol iminent sau un scenariu pe termen lung?

Deși semnalele sunt îngrijorătoare, oficialii ucraineni nu vorbesc despre un atac iminent. În schimb, ei subliniază că evoluțiile actuale conturează un scenariu de pregătire strategică.

„Nu vedem un atac imediat, dar ceea ce se întâmplă acum arată clar că există pregătiri pentru o eventuală escaladare militară”, a concluzionat Kuleba.

În acest context, avertismentele de la Kiev conturează o imagine tot mai tensionată a regiunii, în care deciziile Moscovei din perioada următoare ar putea redefini cursul războiului.