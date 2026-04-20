Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
„Roboții nu sângerează”. Ucraina trimite sisteme autonome pe câmpul de luptă pentru a înlocui soldații

Ucraina accelerează transformarea tehnologică a frontului, folosind roboți terestri pentru misiuni care până recent erau rezervate exclusiv infanteriei, potrivit CNN. Inițial folosite pentru evacuarea răniților și transportul de provizii, aceste sisteme sunt acum implicate tot mai des în operațiuni de asalt.

Roboți pentru front. FOTO X Volodimir Zelenski
Roboți pentru front. FOTO X Volodimir Zelenski

Pe un front saturat de drone aeriene, unde orice mișcare poate fi letală, armata ucraineană a dezvoltat rapid roboți tereștri controlați de la distanță. 

Aceștia sunt greu de detectat, pot transporta încărcături mari și funcționează în condiții meteo în care dronele aeriene sunt limitate. Un exemplu citat de armata ucraineană: un robot dotat cu mitralieră ar fi reușit să țină piept unui avans rusesc timp de 45 de zile, necesitând doar mentenanță minimă și o reîncărcare la două zile.

Într-o operațiune desfășurată vara trecută, două cadre ruse au fost forțate să se predea unor sisteme robotizate controlate de la distanță, fără ca vreun soldat ucrainean să fie prezent în zonă.

„Poziția a fost cucerită fără să se tragă un singur foc”, a declarat pentru CNN Mykola „Makar” Zinkevych, comandant în brigada ucraineană specializată în sisteme terestre robotice.

Zinkevych afirmă că aceasta ar fi prima capturare de prizonieri realizată exclusiv de roboți și drone, fără intervenția directă a infanteriei. De atunci, astfel de misiuni au devenit rutină pentru unitatea sa.

Nu vom avea niciodată superioritate numerică. Avantajul trebuie obținut prin tehnologie”, a mai spus Zinkevych, care estimează că o treime din infanterie ar putea fi înlocuită anul acesta cu sisteme robotizate.  

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că dronele și roboții au efectuat peste 22.000 de misiuni în trei luni, salvând tot atâtea vieți prin faptul că au intrat în zone periculoase în locul soldaților.

O dezbatere globală despre viitorul războiului

Robert Tollast, expert în război terestru la Royal United Services Institute, spune că aceste inovații vor alimenta discuțiile despre rolul roboților în conflictele viitoare.

Specialistul avertizează însă că dronele terestre nu pot „ține terenul” singure, dar recunoaște că sunt deja esențiale în evacuări, aprovizionare și misiuni de luptă.

Numirea lui Mykhailo Fedorov ca ministru al apărării a accelerat și mai mult dezvoltarea. Fost ministru al transformării digitale, Fedorov a introdus un plan de război axat pe tehnologie, date și producție masivă de drone.

Obiectivul este interceptarea a 95% din amenințările aeriene și crearea unei „zone de distrugere” de 15–20 km în fața liniei frontului, unde sistemele autonome operează continuu.

Aproximativ 1.000 de echipe sunt deja integrate în acest program.

Ucraina exportă expertiză în schimbul sprijinului militar

Superioritatea Ucrainei în domeniul dronelor atrage interesul țărilor din Orientul Mijlociu, unde armate bine finanțate se confruntă cu dilema de a folosi rachete de milioane de dolari pentru a doborî drone ieftine.

Volodimir Zelenski a vizitat recent Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Turcia și Siria, oferind expertiză în schimbul sprijinului militar, inclusiv rachete pentru apărarea antiaeriană.

AI pe câmpul de luptă, cu limite

Deși Ucraina dezvoltă modele de inteligență artificială pentru sisteme autonome, Zinkevych avertizează că decizia finală trebuie să rămână la factorul uman. „Ați încredința arme unei inteligențe artificiale? Cum ne asigurăm că distinge prietenul de inamic?”, spune el.

Comandantul recunoaște însă că ritmul evoluției tehnologice este uimitor. „Dacă m-aș fi auzit vorbind așa în 2022, aș fi zis că e science-fiction. Dar viețile oamenilor sunt neprețuite, iar roboții nu sângerează. De aceea trebuie dezvoltate rapid și la scară mare, afirmă el.   

