Sectoare din Transfăgărășan și Transalpina, închise de luni. CNAIR avertizează asupra riscurilor de avalanșă și polei

Circulația rutieră a fost închisă de luni, 20 octombrie, pe două dintre cele mai spectaculoase și tranzitate drumuri montane din România: Transfăgărășanul (DN7C) și Transalpina (DN67C). Decizia a fost anunțată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și a fost luată din motive de siguranță, pe fondul condițiilor meteo extreme la altitudine.

Astfel, sunt închise următoarele sectoare de drum: DN7C – Transfăgărășan: între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și DN67C – Transalpina: între Rânca (km 34+800) și Curpat (km 79+200).

Potrivit unui comunicat al CNAIR, „măsura închiderii circulaţiei pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanţi ai CNAIR Central, DRDP Bucureşti, DRDP Braşov, DRDP Cluj şi DRDP Craiova, în conformitate cu reglementările tehnice din "Normativul privind circulaţia rutieră pe drumurile montane - Drumul Naţional DN 7C "Transfăgărăşan" şi Drumul Naţional DN 67 C "Transalpina", indicativ AND 615-2020, aprobată prin Decizia Directorului General al CNAIR SA nr.1287/02.10.2020 şi prin Ordinul comun al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii şi al ministrului Afacerilor Interne nr.106/01.02.2021 şi nr.28/17.02.2021”.

Închiderea traficului a fost determinată de riscurile ridicate generate de vremea severă. CNAIR avertizează că aceste sectoare devin extrem de periculoase din cauza ninsorilor abundente, viscolelor puternice, avalanșelor frecvente, căderilor masive de pietre și stânci, viiturilor și alunecărilor de teren, ceții dense și poleiului.

„La altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată şi poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment. Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător”, precizează CNAIR în comunicat.

Transfăgărășan și Transalpina rămân închise până în vara anului viitor.