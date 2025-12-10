Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în soldați ucraineni

În Pokrovsk, liniile de demarcație ale războiului urban s-au estompat. În locul lor s-a instalat o ceață a războiului în care se împletesc suspiciunea, teroarea și haosul, iar grupurile de infiltrați ruși sunt intercalate și chiar indistincte de forțele defensive ucrainene, se arată într-o analiză The Telegraph despre cum lupta pentru acest oraș din est a schimbat modul în care se poartă războiul.

Venind din direcția opusă, soldații arătau exact ca unitatea ucraineană care ieșea din Pokrovsk după o desfășurare de 15 zile.

Purtau aceleași banderole albastre și aveau același echipament. Unul dintre cei patru bărbați chiar a spus „bună ziua”.

Doar câteva minute mai târziu, la radio a fost emis un avertisment: „Atenție, în zona voastră se află un grup de infiltrați ruși.”

„Am trecut chiar pe lângă ei”, spune Ivan, un mitralior în vârstă de 21 de ani din unitatea de sisteme fără pilot Lupii Da Vinci. „Bărbații pe care i-am văzut se potriveau perfect descrierii.”

Rușii se strecoară prin crăpăturile din linia frontului, îmbrăcați în civil sau pe biciclete. Dronele domină cerul. Dar din adăposturile lor, soldații ucraineni au reînviat practica biblică a șiboletelor – cuvinte de cod greu de pronunțat de către spionii ruși. Este uneori singura modalitate de a-i distinge.

Orașul este încă constestat, spun ucrainenii, după ce Moscova a anunțat cucerirea lui după 18 luni de lupte.

Pokrovsk nu a căzut - dar probabil este doar o chestiune de timp.

Dar el a devenit un reper într-o altă privință pentru strategii militari din Ucraina și NATO - și anume ca ilustrare la un nou tip de război urban - în care soldații ruși acționează cu forța distructivă a unor termite destructurând apărarea din interior.

„Există acest fenomen de «demecanizare» a războiului”, a explicat Emil Kastehelmi, analist la Black Bird Group, un grup de analiză cu sediul în Finlanda. În urmă cu doi ani, coloane de tancuri și infanterie ar fi încercat să încercuiască Pokrovsk sau să forțeze brigăzile ucrainene să se retragă, așa cum au făcut la Bahmut.

De atunci tacticile războiului s-au schimbat - marcate de proliferarea dronelor, care ar spulbera rapid orice concentrare de forțe.

Strategia rusă de infiltrare

În schimb, rușii avansează acum în grupuri de trei până la cinci persoane, or asta înseamnă că „linia frontului devine neclară”, explică Kastehelmi.

Tactica are mai multe etape: întâi este trimisă o dronă de recunoaștere pentru a detecta eventuale breșe în apărare - acestea s-au lărgit inclusiv în sectoarele critice pe fondul deficitului de personal; în plus, acestea sunt facilitate de capacitatea redusă de deplasare din cauza dronelor ce împânzesc câmpul de luptă.

„Ieși dintr-un buncăr, privești în sus și cu siguranță vei vedea o dronă plutind deasupra ta. Cerul e plin”, a spus Ivan, mitraliorul.

„Pozițiile noastre nu au capacitatea să controleze complet întreaga linie”, a adăugat Navigator, comandantul Dovbush Hornets, un batalion de sisteme fără pilot din cadrul brigadei 68 infanterie. „Sunt doar niște zone separate, având între ele suficient spațiu pentru ca un biciclist să poată trece printre ele.”

„Când ai noștri se află la intrarea unei clădiri, inamicul la alta și ai noștri la a treia, cum putem vorbi despre o linie a frontului?”

Un alt factor care a favorizat blurarea linilor a fost condițiile nefavorabile ale vremii de toamnă. Când e soare, ucrainenii poate limita numărul de infiltrați ruși care intră în oraș la aproximativ 10, a declarat un comandant ucrainean pentru Hromadske, un site de știri local. Însă când plouă sau este ceață, pot pătrunde până la 40.

„Când îmi pilotez [drona] pe vreme de ceață, se formează o pătură albă pe pământ și nu pot vedea nimic prin ea”, a spus Ivan. Luna trecută, ceața densă a permis trupelor ruse să intre în oraș aproape nestingherite. Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare au arătat trupe avansând pe motociclete, camioane civile în stil Mad Max și pe jos.

Aproximativ 300 de infiltrați ajunseseră în oraș până la sfârșitul lunii noiembrie, potrivit lui Volodimir Zelenski.n Soldații de la fața locului au spus că cifra este probabil mai mare.

Odată ce își consolidează pozițiile, rușii pot să atace: lansează drone, trag asupra pozițiilor ucrainene și ghidează eventuale întăriri suplimentare către ascunzătoarea lor. Procedând astfel, ei lărgesc „zona gri” în care nicio parte nu deține propriu-zis controlul.

Haos și neîncredere

Deep State, un grup ucrainean de analiză care realizează hărți ale câmpului de luptă, arată că Moscova deține în prezent cel puțin jumătate din oraș - deținând sud-estul, în timp ce zona gri se extinde asupra restului cartierelor. Nicio o zonă nu este deținută în întregime de Kiev.

Chiar dacă observă infiltrați, unitățile ucrainene din apropiere trebuie să fie prudente. „Dacă ucrainenii se dezvăluie, riscurile sunt foarte, foarte mari”, a explicat Kastehelmi. În schimb, îi pot lăsa pe ruși să se strecoare și doar să raporteze locația propriilor echipe de drone pentru a efectua un atac.

Uneori separate de doar câțiva metri printre clădiri prăbușite și fără acoperiș și la o distanță de la care se pot auzi, de-a lungul drumurilor lovite de obuze, cele două părți duc și o altă bătălie: de a identifica și elimina amenințările de lângă ei.

Când apărătorii Ucrainei suspectează că o unitate rusă se află în apropiere, este posibil să îi încerce prin „cuvinte speciale pe care să le pronunțe, ca test”, a dezvăluit Serghi, un soldat ucrainean care se recuperează în spital după ce a suferit un atac de cord la Pokrovsk.

De pildă, cuvântul ucrainean pentru pâine – „palianiția” – este dificil de pronunțat pentru un vorbitor nativ de limba rusă, deoarece necesită un sunet vocalic produs prin aducerea limbii în cerul gurii – care nu se regăsește în limba rusă.

La rândul lor, într-o încercare de a nu lăsa pe nimeni să scape, infiltrații ruși trag uneori asupra oricui le iese în cale, fie că sunt soldați sau civili. În octombrie, serviciile de informații ucrainene au interceptat ordinul unui comandant de a împușca pe toți cei care traversau șinele de cale ferată din oraș: „Oricine are genți mari de civil, împușcați-i”.

În mijlocul haosului creat de trupele care își intercalează pozițiile, apărătorii ucraineni au dificultăți să-i recunoască pe ai lor.

Unitatea lui Ivan a primit un răspuns negativ prin radio când a întrebat dacă să distrugă un vehicul de luptă al infanteriei care se apropiase de poziția lor.

„Mai târziu s-a dovedit că nu era al nostru”, a spus Ivan. „Eroarea de comunicare ar fi putut avea un rezultat dezastruos. Dar după ce am aflat că nu era al nostru, am reușit să-l distrugem cu o FPV.”

„O altă brigadă a distrus din greșeală patru dintre Termitele noastre”, adaugă el, referindu-se la vehiculul terestru fără pilot (UGV) folosit pentru a transporta provizii și arme pe front, precum și pentru evacuarea soldaților răniți.

Raportarea greșită deliberată sporește confuzia. În Pokrovsk, ca și în alte părți ale frontului, comandanții ucraineni pot „cosmetiza” adevărul pentru superiorii lor, susținând de pildă că o poziție se află sub control ucrainean, când, în realitate, aceasta este deținută doar de un soldat rănit, deși e foarte discutabil. Acest mod de a proceda eludeazî un ordin de a lansa un contraatac în care probabil ar fi uciși.

„Este vorba despre un factor uman”, a spus Serghi. „Sunt oameni diferiți și o spun diferit. Aceasta este realitatea noastră.”

Pokrovsk este vulnerabil

În timp ce infiltrații distrug apărarea Ucrainei, dronele rusești și atacurile cu bombe cu planare fac extrem de dificilă reaprovizionarea oamenilor de pe front.

Compilațiile de imagini de pe câmpul de luptă arată un blitzkrieg de atacuri FPV asupra mașinilor, transportoarelor de trupe și altor vehicule ucrainene care încearcă să se deplaseze pe drumurile spre Pokrovsk.

Incapabilă să mai transporte provizii de muniție, alimente și apă, Ucraina a apelat la vehicule de transport fără pilot (UGV) - dar acestea au o capacitate mică și nici ele nu pot supraviețui prea mult. UGV-urile Termite folosite de unitatea lui Ivan au rezistat doar patru misiuni înainte de a fi distruse.

Pe măsură ce bătălia tindea să se bazeze pe infiltrare, piloții de drone ucraineni au devenit cea mai apreciată țintă: în măsura în care erau singurii ce puteau observa micile grupuri de ruși care se strecurau în oraș.

De obicei, piloții sunt plasați în spatele infanteriei de pe front, fapt care le oferea o oarecare protecție. Dar, odată cu avansarea infiltraților ruși în spatele liniei, piloții de drone au început să sufere o mare rată de pierderi.

Drept urmare, Ucraina și-a retras o parte dintre piloți în poziții mai sigure. Dar această decizie a avut un cost, a spus un ofițer ucrainean. „Din această cauză, al doilea nostru eșalon nu funcționează, și asigură 90% din atacuri. Prin urmare, nu putem ucide ruși în apropierea orașului”, a declarat el pentru Hromadske.

Ucraina a făcut apel la echipe de elită, călite în luptă, pentru a-i elimina pe infiltrați. Înregistrările video arată soldați aruncând grenade prin ferestrele clădirilor sau ațintind după ușile de grădină.

În octombrie, forțe speciale din cadrul diviziei de informații GUR a Ucrainei au zburat în Pokrovsk cu elicoptere Black Hawk într-un efort îndrăzneț de a redeschide liniile de aprovizionare.

Dar, în cele din urmă, înaintarea rusească picurată s-au transformat într-un val de neoprit.

Pot trece rușii dincolo de Pokrovsk?

Fost un centru logistic valoros, Pokrovsk este în continuare descris drept o potențială rampă de lansare pentru viitoarele atacuri rusești asupra orașelor din centura fortificată Kramatorsk și Sloviansk, fâșia ucraineană din Donbas.

Dezavantajul tacticilor de infiltrare ale rușilor este că, avansând atât de lent, nu le permit progrese operaționale majore, a spus Kastehelmi.

„Dacă doar împingi înainte infanteria și vehiculele ușoare, vei fi oprit la un anumit nivel... E dificil să obții impuls.”

Ucraina și-a fortificat liniile defensive, iar Moscova va trebui să cucerească mai întâi Kostiantinivka și alte centre urbane mai mici înainte de a ajunge la Kramatorsk.

„Cred că cea mai mare parte a luptelor va continua sub forma acestei măcinări lente și prelungite, care s-a văzut în mai multe părți ale frontului”, a subliniat Kastehelmi.

„S-a vorbit mult despre Pokrovsk ca fiind un oraș foarte important, dar, într-un fel, la fel ca Bahmut, ocuparea lui nu deschide realmente noi căi de abordare pentru forțele armate ruse, așa încât să poată apoi accelera semnificativ și ocupa restul Donbasului.”