Aeronavă United Airlines cu 142 de persoane la bord, aterizare de urgență în Japonia după o alertă de incendiu. Două persoane ar fi fost rănite

Un avion United Airlines cu 142 de persoane la bord a fost forțat să aterizeze de urgență pe aeroportul Kansai din Osaka, Japonia, unde pasagerii au fost evacuaţi pe toboganele de urgenţă.

Un avion Boeing 737-800 aparținând companiei United Airlines, care efectua zborul UA32 pe ruta Tokyo – Cebu (Filipine), a fost deviat vineri, 12 septembrie, către aeroportul Kansai din Osaka, Japonia, unde a aterizat de urgenţă, din cauza unei alerte de incendiu la bord.

După o oră şi jumătate de la decolarea de de pe aeroportul Narita, aeronava a fost redirecționată, după ce senzorii de la bord au indicat posibilitatea unui incendiu în compartimentul de marfă. În jurul orei locale 19:00, echipajul a decis să aterizeze de urgență.

Potrivit imaginilor difuzate de postul public NHK, pasagerii au fost evacuați pe toboganele de urgență imediat după ce aeronava a fost adusă în siguranță la sol. Din totalul celor 142 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bord, două persoane au suferit răni ușoare în timpul evacuării, au transmis surse citate de agenția Kyodo News.

Operațiunea a dus la închiderea temporară a ambelor piste ale Aeroportului Internațional Kansai, până la finalizarea măsurilor de siguranță.

Autoritățile japoneze au demarat o anchetă pentru a stabili dacă la bordul aeronavei a existat într-adevăr un incendiu sau dacă a fost vorba despre o alarmă falsă.