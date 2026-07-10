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Video Atacurile ucrainene paralizează Rusia. Autoritățile le cer locuitorilor să lucreze de acasă

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Război în Ucraina
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Autoritățile din Siberia le recomandă companiilor să recurgă, unde este posibil, la munca de la distanță și să reducă pe cât se poate consumul de energie, potrivit presei locale.

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Autoritățile ruse din Siberia le cer locuitorilor să lucreze de acasă FOTO X

„Oficialilor li se recomandă să planifice mai atent deplasările de serviciu și să utilizeze într-o măsură mai mare formele de interacțiune la distanță, cum ar fi organizarea ședințelor online”, a declarat Olga Krilova, viceguvernator al regiunii Tomsk din Siberia.

În regiunea Novosibirsk, tot din Siberia, viceguvernatorul Konstantin Khalzov a semnat un decret prin care recomandă tuturor angajatorilor să permită angajaților să lucreze de acasă, cu excepția personalului din sectoarele esențiale, potrivit POLITICO.

Documentul îi îndeamnă, de asemenea, pe cetățeni să folosească cât mai puțin autoturismele personale.

„Recomandăm locuitorilor regiunii Novosibirsk să limiteze utilizarea vehiculelor private. Dacă deplasarea este absolut necesară, aceștia ar trebui să se asigure că au suficient combustibil pentru a ajunge la destinație și pentru a se întoarce”, se arată în decret.

Regiunile Novosibirsk și Tomsk se învecinează cu regiunea Omsk, unde se află una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. Instalația a fost grav avariată în urma atacurilor cu drone lansate de Ucraina pe 6 iulie.

Criza carburanților se extinde în aproape toate regiunile Rusiei. Potrivit jurnaliștilor locali, în prezent doar una dintre cele 89 de regiuni ale țării nu a introdus restricții privind consumul de energie.

În unele zone autoritățile au instituit un sistem de vânzare a benzinei în funcție de numărul de înmatriculare al autovehiculelor, alternând zilele pare și impare, pentru a reduce presiunea asupra aprovizionării.

În funcție de regiune, șoferii sunt nevoiți să aștepte chiar și până la 12 ore la coadă pentru a alimenta cu combustibil.

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