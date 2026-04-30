Video Atac terorist în cartierul evreiesc din Londra: doi bărbați înjunghiați. O grupare misterioasă revendică acțiuni în mai multe țări europene

Un atac cu cuțitul produs în cartierul Golders Green, din nordul Londrei, soldat cu rănirea a doi bărbați de origine evreiască, este investigat de poliția britanică drept posibil act de terorism.

Incidentul a fost rapid revendicat pe rețelele sociale de un grup puțin cunoscut, HAYI (Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia), considerat de experți o structură închisă, apărută recent în mediul online.

Potrivit autorităților, la scurt timp după atac a fost publicată o declarație pe un canal Telegram asociat grupului, însoțită de imagini și simboluri specifice. Cu toate acestea, anchetatorii britanici tratează cu prudență revendicarea, în condițiile în care nu există dovezi clare privind implicarea directă a grupului sau coordonarea acestuia cu atacul, scrie the guardian.

Șeful poliției metropolitane, Mark Rowley, a precizat că „persoana arestată în acest caz, un bărbat de 45 de ani, are antecedente de violență și probleme de sănătate mintală, ceea ce complică stabilirea mobilului exact”.

Surse din cadrul anchetei afirmă că, în acest moment, nu există indicii privind implicarea directă a unui stat străin, inclusiv Iran, deși unele analize de securitate iau în calcul posibilitatea ca HAYI să funcționeze ca o structură de tip „proxy” sau chiar ca un canal de dezinformare.

În ultimele săptămâni, același grup a revendicat o serie de incidente produse în Europa, inclusiv atacuri și tentative de incendiere asupra unor obiective ale comunității evreiești din Belgia, Olanda și Marea Britanie.

Unele dintre aceste revendicări au fost însă, puse sub semnul întrebării de experți în securitate cibernetică, care le consideră posibile tentative de manipulare sau exploatare mediatică.

Organizații specializate în combaterea terorismului online atrag atenția că HAYI ar putea să nu fie un grup structurat în sens clasic, ci mai degrabă un canal de propagandă apărut recent pe platforme criptate, cu o audiență inițial redusă, dar care a crescut rapid în contextul tensiunilor internaționale.

Ancheta în cazul atacului din Golders Green este în desfășurare, iar autoritățile britanice nu exclud nicio ipoteză în acest stadiu.