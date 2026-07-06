Doi români au fost condamnați la Londra pentru atacul cu cuțitul asupra unui jurnalist. Acțiunea ar fi fost comisă „în numele statului iranian”

Doi cetățeni români găsiți vinovați vineri, 3 iulie, pentru participarea la un atac cu cuțitul asupra unui jurnalist britanic de origine iraniană au fost condamnați la închisoare de Tribunalul Old Bailey din Londra. Procurorii britanici susțin că agresiunea a fost un atac țintit, comis „în numele statului iranian”. Un român a primit 12 ani de închisoare, al doilea, 8 ani.

Trei români implicați

Victima, Pouria Zeraati, jurnalist al postului Iran International, a fost atacată pe 29 martie 2024, în apropierea locuinței sale din Wimbledon, sud-vestul Londrei. Acesta a fost înjunghiat de trei ori în coapsă, relatează dpa.

Luna trecută, Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și George Stana, de 25 de ani, au fost găsiți vinovați de vătămare corporală gravă cu intenție, în urma unui proces desfășurat la Tribunalul Woolwich. Ambii au negat acuzațiile.

Un al treilea român, David Andrei, acuzat că a participat la atac, a fost arestat în România și nu este judecat în același proces, în timp ce George Stana și Nandito Badea au fost extrădați în Regatul Unit.

Pedepse de până la 12 ani de închisoare

La tribunalul Old Bailey din Londra, George Stana a fost condamnat vineri, 3 iulie, la 12 ani de închisoare, iar Nandito Badea la 8 ani de detenție. Cei doi au fost găsiți vinovați pentru vătămare corporală gravă cu intenție, conform BBC.

Cum s-a produs atacul din 2024

Potrivit procurorului Duncan Atkinson, jurnalistul a fost urmărit și supravegheat înainte de atac, într-o operațiune de „recunoaștere amplă”. Iran International, televiziunea pentru care lucrează Zeraati, este finanțată de Arabia Saudită și este cunoscută pentru pozițiile critice față de regimul de la Teheran, care a desemnat postul drept organizație teroristă.

Anchetatorii susțin că, în ziua atacului, Nandito Badea și David Andrei l-au așteptat pe jurnalist în apropierea locuinței sale. Conform procurorilor, David Andrei l-ar fi imobilizat pe Zeraati, în timp ce Badea l-ar fi înjunghiat în partea superioară a coapsei.

George Stana ar fi avut rolul de șofer al grupului și i-ar fi așteptat pe cei doi într-un autoturism Mazda 3 albastru, surprins anterior de camerele de supraveghere în timpul monitorizării victimei.

În fața instanței, Badea a declarat că nu știa că victima era jurnalist, iar Stana a susținut că a aflat despre atac abia după ce i-a preluat pe ceilalți doi bărbați cu mașina, afirmând că a fost „o mare surpriză” să afle că avusese loc o înjunghiere.

Victima: „Mă uit mereu peste umăr”

În declarația prezentată în instanță, Pouria Zeraati a spus că atacul i-a schimbat complet viața. Jurnalistul a declarat că suferă de insomnie și anxietate și că a fost nevoit să își schimbe de mai multe ori locuința din motive de securitate.

„Mi-e teamă să ies singur. Îmi este greu să merg la restaurante de teamă că sunt urmărit. Mă uit mereu peste umăr”, a transmis acesta.

Reacții după condamnare

Ministrul britanic de Interne, Yvette Cooper, a condamnat ferm atacul, afirmând că este „deplorabil” ca o persoană să acționeze în numele Iranului pentru a ataca un jurnalist pe teritoriul Regatului Unit.

La rândul său, ministrul britanic pentru securitate, Angela Eagle, a declarat că atacul a fost comis în beneficiul Iranului, iar cei doi condamnați „au fugit laș din țară” după agresiune, fiind ulterior aduși înapoi în Marea Britanie cu sprijinul partenerilor internaționali.

Reprezentanții poliției antiteroriste britanice au avertizat că state ostile folosesc din ce în ce mai des intermediari pentru a desfășura activități ilegale pe teritoriul Regatului Unit și au transmis că persoanele recrutate pentru astfel de acțiuni vor fi identificate și trase la răspundere.

Avocații celor doi români au susținut în instanță că aceștia nu știau că acționau în beneficiul regimului iranian atunci când au participat la atac.