search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Doi români au fost condamnați la Londra pentru atacul cu cuțitul asupra unui jurnalist. Acțiunea ar fi fost comisă „în numele statului iranian”

0
,
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Doi cetățeni români găsiți vinovați vineri, 3 iulie, pentru participarea la un atac cu cuțitul asupra unui jurnalist britanic de origine iraniană au fost condamnați la închisoare de Tribunalul Old Bailey din Londra. Procurorii britanici susțin că agresiunea a fost un atac țintit, comis „în numele statului iranian”. Un român a primit 12 ani de închisoare, al doilea, 8 ani.

Pouria Zeraati, jurnalistul britanic injunghiat de 2 români
Pouria Zeraati, jurnalist înjunghiat FOTO: X

Trei români implicați

Victima, Pouria Zeraati, jurnalist al postului Iran International, a fost atacată pe 29 martie 2024, în apropierea locuinței sale din Wimbledon, sud-vestul Londrei. Acesta a fost înjunghiat de trei ori în coapsă, relatează dpa

Luna trecută, Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și George Stana, de 25 de ani, au fost găsiți vinovați de vătămare corporală gravă cu intenție, în urma unui proces desfășurat la Tribunalul Woolwich. Ambii au negat acuzațiile.

Un al treilea român, David Andrei, acuzat că a participat la atac, a fost arestat în România și nu este judecat în același proces, în timp ce George Stana și Nandito Badea au fost extrădați în Regatul Unit.

Pedepse de până la 12 ani de închisoare

La tribunalul Old Bailey din Londra, George Stana a fost condamnat vineri, 3 iulie, la 12 ani de închisoare, iar Nandito Badea la 8 ani de detenție. Cei doi au fost găsiți vinovați pentru vătămare corporală gravă cu intenție, conform BBC.

Cum s-a produs atacul din 2024

Potrivit procurorului Duncan Atkinson, jurnalistul a fost urmărit și supravegheat înainte de atac, într-o operațiune de „recunoaștere amplă”. Iran International, televiziunea pentru care lucrează Zeraati, este finanțată de Arabia Saudită și este cunoscută pentru pozițiile critice față de regimul de la Teheran, care a desemnat postul drept organizație teroristă.

Anchetatorii susțin că, în ziua atacului, Nandito Badea și David Andrei l-au așteptat pe jurnalist în apropierea locuinței sale. Conform procurorilor, David Andrei l-ar fi imobilizat pe Zeraati, în timp ce Badea l-ar fi înjunghiat în partea superioară a coapsei.

George Stana ar fi avut rolul de șofer al grupului și i-ar fi așteptat pe cei doi într-un autoturism Mazda 3 albastru, surprins anterior de camerele de supraveghere în timpul monitorizării victimei.

În fața instanței, Badea a declarat că nu știa că victima era jurnalist, iar Stana a susținut că a aflat despre atac abia după ce i-a preluat pe ceilalți doi bărbați cu mașina, afirmând că a fost „o mare surpriză” să afle că avusese loc o înjunghiere.

Victima: „Mă uit mereu peste umăr”

În declarația prezentată în instanță, Pouria Zeraati a spus că atacul i-a schimbat complet viața. Jurnalistul a declarat că suferă de insomnie și anxietate și că a fost nevoit să își schimbe de mai multe ori locuința din motive de securitate.

„Mi-e teamă să ies singur. Îmi este greu să merg la restaurante de teamă că sunt urmărit. Mă uit mereu peste umăr”, a transmis acesta.

Reacții după condamnare

Ministrul britanic de Interne, Yvette Cooper, a condamnat ferm atacul, afirmând că este „deplorabil” ca o persoană să acționeze în numele Iranului pentru a ataca un jurnalist pe teritoriul Regatului Unit.

La rândul său, ministrul britanic pentru securitate, Angela Eagle, a declarat că atacul a fost comis în beneficiul Iranului, iar cei doi condamnați „au fugit laș din țară” după agresiune, fiind ulterior aduși înapoi în Marea Britanie cu sprijinul partenerilor internaționali.

Reprezentanții poliției antiteroriste britanice au avertizat că state ostile folosesc din ce în ce mai des intermediari pentru a desfășura activități ilegale pe teritoriul Regatului Unit și au transmis că persoanele recrutate pentru astfel de acțiuni vor fi identificate și trase la răspundere.

Avocații celor doi români au susținut în instanță că aceștia nu știau că acționau în beneficiul regimului iranian atunci când au participat la atac.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
Efectele politicilor lui Bolojan. Consumul s-a prăbușit în România pentru a zecea lună consecutiv. Datele dezastrului, de la Institutul Național de Statistică
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Cristi Chivu, poza Campionatului Mondial! Antrenorul român, fotografiat lângă cel mai tare om din fotbal la Argentina – Insulele Capului Verde
fanatik.ro
image
Opacitate cronică în privința activității SPP. Numărul persoanelor care primesc protecție este clasificat, iar instituția este condusă de 21 de ani de același om, generalul Lucian Pahonțu
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
digisport.ro
image
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
click.ro
image
Din Uricani, în Legiunea Străină. Cum a ajuns un puști sărac de la munte unul dintre cei mai buni parașutiști ai Franței
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe zone ale ţării. Prognoza pentru Bucureşti
observatornews.ro
image
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
cancan.ro
image
SIE, controlat de 3 parlamentari cu 10.000 lei pensie militară. Unul dintre ei a fost condamnat la închisoare
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Statul măsoară proprietățile cu drona. Ce riști dacă ai gardul pus greșit în intravilan
playtech.ro
image
Ce a pățit Kane imediat după ce Anglia a eliminat Mexicul la Cupa Mondială: ”Odihnește-te, Harry!”
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Federaţia Franceză de Fotbal, cea mai tare reacție după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu americanului Balogun
digisport.ro
image
Un cuplu de pensionari riscă o amendă după ce au plantat o grădină lângă casă. „Pare o vânătoare de vrăjitoare”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată super vila în care locuiește David Popovici. Lângă locuința sa există terenuri de sport și o piscină semiolimpică / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 6 Iulie. Ziua în care ghinionul se poate transforma în cel mai mare noroc 
mediaflux.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”
click.ro
image
Loredana Groza, răvășitoare în Monaco. Artista și-a surprins fanii cu imagini spectaculoase în costum de baie
click.ro
image
Cum şi-a sărbătorit Medana, soția lui Alin Oprea, băiatul? Ce a putut să-i transmită solistul de la Talisman fiului său vitreg? „Au o relație apropiată”
click.ro
Kate Middleton și familia Instagram jpg
"Suntem mândri de tine, mamă!" Kate Middleton, primită cu emoție și afecțiune de copiii ei și restul familiei, la coborârea de pe munte
okmagazine.ro
Madonna foto Profimedia jpg
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”

OK! Magazine

image
„Creatori de toxicitate și haos”, Meghan și Harry îi dau o nouă lovitură Regelui! Ce au decis în privința lui Archie și Lilibet

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Ai tensiune mare? Sofia Vergara vrea să știi despre acest test de urină!