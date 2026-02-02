Video Incident șocant în Zalău: Un tânăr și-a amenințat colegii de internat cu un cuțit

Un tânăr din Zalău a fost imobilizat de jandarmi duminică seara, 1 februarie, după ce și-a amenințat colegii cu un cuțit, în fața internatului în care locuiau.

Potrivit Știri de Cluj, situația a fost semnalată autorităților de un trecător, care a apelat numărul unic de urgență 112.

Ulterior, a sosit o echipă de jandarmi care au intervenit prompt pentru a preveni o posibilă tragedie. Agresorul a fost imobilizat rapid, înainte ca cineva să fie rănit.

Conflictul s-a desfășurat în fața internatului în care locuiau cei patru tineri, toți având vârste cuprinse între 16 și 18 ani. Zona era frecventată la acea oră, ceea ce a sporit riscul ca incidentul să degenereze și să pună în pericol și alte persoane aflate în apropiere.

Tinerii, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, au fost conduși la sediul Poliției, pentru continuarea cercetărilor.