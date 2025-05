Exclusiv „Războiul hibrid al Rusiei împotriva României se va acutiza. Pe lângă Ungaria, Kremlinul mai are nevoie de un cal troian în UE”. Avertismentul unui istoric

Într-un interviu pentru „Adevărul”, istoricul Cosmin Popa a analizat discursul lui Putin de la parada de la Moscova, vorbind și despre riscurile pe termen scurt asupra României, dar și despre semnificațiile prezenței președintelui Chinei în capitala Rusiei.

Cercetător al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, specializat în istoria fostei Uniuni Sovietice și a comunismului european, Cosmin Popa a analizat și discursul lui Vladimir Putin de la parada de la Moscova organizată pentru cea de-a 80-a aniversare a înfrângerii Germaniei naziste în mai 1945.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat parada, catalogând-o drept „minciună”. „Va fi o paradă a cinismului. Nu există alt mod de a o descrie”, a declarat el joi.

Președintele chinez Xi Jinping s-a numărat printre liderii mondiali prezenți în capitala Rusiei.

În jur de 11.500 de soldați au fost fost prezenți în Piața Roșie din Moscova, dintre care 1.500 au luptat în Ucraina.

Discursul lui Putin a conținut cel puțin două părți distincte. În prima parte a reluat vechile teze, potrivit cărora URSS a fost statul care a dus greul războiului, reușind să înfrângă Germania nazistă doar prin forțele proprii.

„Evident, o atare direcție de atac discursiv nu putea să nu fie însoțită de o evocare a defunctei URSS, unde Putin a vorbit despre aproape toate republicile, folosind în cele din urmă formula de popor unitar, evident gândindu-se la ceea ce nu a existat niciodată, anume „poporul sovietic”. În a doua parte, semn al situației politice actuale, Putin a remarcat totuși eforturile de război ale aliaților, referindu-se particular doar la efortul de război al Chinei, din motive evidente. Au lipsit referirile la războiul din Ucraina și criticile directe la adresa „Occidentului colectiv”, ceea ce arată că Moscova încearcă să nu creeze momente suplimentare de tensiune în relațiile cu statele occidentale, în special cu SUA, prestând în același timp un omagiu de vasalitate Chinei lui Xi Jinping”, consideră istoricul Cosmin Popa.

La fel de important ca și discursul a fost momentul de după ceremonie, când Putin le-a mulțumit personal comandanților detașamentelor participante la parade, printre ei aflându-se și militari străini, inclusiv din Coreea de Nord, prin care Moscova dorește să arate că are nu doar parteneri politici, dar și aliați militari.

„Este de consemnat, împreună cu discursul de la paradă, și textul oficial de felicitare publicat înainte de paradă, în care sunt menționate expres Georgia și Moldova. Interpretez apelul lui Putin la cele două state ca pe un avertisment. În ceea ce privește Georgia, chemarea de păstrare a relațiilor „istorice” cu Rusia este adresat mai degrabă georgienilor, și nu docilului guvern de la Tbilisi, în timp ce apelul către moldoveni vizează cu siguranță Guvernul de la Chișinău, pe care Moscova îl consideră unul ostil”, adaugă reputatul istoric.

Amenințările pentru România

În opinia istoricului Cosmin Popa, utin are astăzi toate opțiunile pe masă, inclusiv cea a războiului, însă asta nu înseamnă că se simte total pregătit să-l pornească și nici nu este, însă opțiunea există, iar ea este pusă în strânsă legătură cu rezultatele politice ale negocierilor de pace cu Ucraina.

„Rusia vede aceste negocieri drept începutul unui proces mai larg de stabilire a unui nou sistem de securitate, care să-i garanteze o sferă de influență nu doar în partea europeană a CSI, dar și în statele care astăzi formează Flancul estic al NATO. Dacă acest proces nu va evolua așa cum își dorește Putin, opțiunea războiului pe termen scurt va crește mult în greutate. Putin are puține motive să aștepte o consolidare militară a Europei, în condițiile în care administrația Trump a dat clar de înțeles că va interpreta foarte circumstanțial Articolul 5 al Pactului Atlanticului de Nord. Dacă o va face, acest lucru se va întâmpla doar cât mai are încă siguranța faptului că poate demonta sistemul de securitate euroatlantic prin mijloace relativ pașnice, adică folosind din ce în ce mai intens războiul hibrid. În orice caz, pe termen scurt, războiul hibrid al Rusiei împotriva Poloniei și României se va acutiza. În cazul Bucureștiului, atâta vreme cât nu va fi capabil să răspundă creativ și eficient, pe plan intern, dar și pe cel extern, la provocările care vin din Rusia, nu va face decât să încurajeze Kremlinul și pe susținătorii săi din interior în planurile lor de preluare a controlului politic asupra țării. Pe lângă Ungaria lui Orban, Kremlinul mai are nevoie de un cal troian în UE, ceea ce face ca pentru Moscova miza legată de România să fie destul de mare și de urgentă”, explică istoricul Cosmin Popa.

Cum se raportează Puțin la China

Președintele chinez Xi Jinping s-a numărat printre liderii mondiali prezenți la parada de la Moscova, iar Cosmin Popa a analizat semnalele transmie de prezența liderului chinez. Acesta este de părere că venirea președintelui Xi la Moscova, deși în extremis, este un semnal dat nu doar Moscovei, dar și Washingtonului, și că în absența actualelor presiuni politice și comerciale americane asupra Beijingului este greu de crezut că vizita ar fi avut loc.

„Cel mai important obiectiv al vizitei a fost acela de a arăta administrației Trump că eforturile de a scoate Rusia din alianța cu China sunt lipsite de perspectivă și că Beijingul va continua să sprijine, ca și până acum, eforturile rusești de război, dar și politica sa intruzivă în Europa. Aici se oprește colaborarea dintre cele două puteri autoritare. De aceea, menținerea unui contact direct între Moscova și Beijing, la cel mai înalt nivel, este menită să sublinieze capacitatea celor două capitale de a găsi un compromis în toate diferendele care le despart. Anunțata reluare a negocierilor ruso-chineze referitoare la gazoductul „Forța Siberiei 2”, chiar dacă asta încă nu semnifică ceva concret, arată că Beijingul este mai dispus acum să facă oarece concesii Rusiei, iar Putin va profita din plin de asta. Ca și Washingtonul, Beijingul să străduiește astăzi să păstreze bunăvoința lui Putin, însă spre deosebire de Trump, care este lipsit de instrumente de retorsiune cu efect imediat, Xi are la dispoziție o multitudine de pârghii de presiune pe care să le acționeze. Este de așteptat ca Putin să încerce să-și recapete marja de autonomie în relația cu China, însă atâta vreme cât războiul din Ucraina continuă, acest lucru va fi foarte greu de realizat”, mai spune Cosmin Popa.

Absolvent al Facultăţii de Istorie de la Universitatea Bucureşti, specializarea istorie contemporană universală, în anul 1997, Cosmin Popa este doctor în Istorie al Universităţii din Bucureşti (2007), cu teza intitulată Politica externă sovietică în Europa Orientală 1945-1953. Specializat în spațiul ex-sovietic, istoria Rusiei și a Războiului Rece, Cosmin Popa a fost, în cursul studiilor de istorie, și bursier al statului român la Facultatea de Istorie și Relații Internaționale a Universității Pedagogice de Stat din Moscova, unde s-a specializat în istoria Uniunii Sovietice.