„Nașul” inteligenței artificiale, avertisment pentru tineri. „Dacă te gândești ce carieră să alegi, fă-te instalator”

Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel și considerat unul dintre pionierii inteligenței artificiale, a lansat un avertisment serios privind impactul acesteia asupra pieței muncii.

Inteligența artificială a devenit marea miză pentru relansarea productivității globale. Companii tehnologice, firme de consultanță și guverne din întreaga lume o promovează ca pe o unealtă capabilă să accelereze munca și să reducă costurile. Totuși, Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel și considerat unul dintre pionierii inteligenței artificiale, a lansat un avertisment serios privind impactul acesteia asupra pieței muncii, scrie Mediafax.

Cercetătorul britanic, profesor emerit la Universitatea din Toronto, a vorbit despre viitorul locurilor de muncă și limitele tehnologiei, îndemnând tinerii să ia în considerare meserii aflate departe de domeniul tehnologic. Potrivit publicației Trendencias, sfatul lui Hinton a fost clar: „Dacă te gândești la ce carieră să urmezi, fă-te instalator.”

El a explicat că meseriile manuale, specializate și solicitante fizic – precum instalator, tâmplar sau electrician – sunt mult mai greu de înlocuit de inteligența artificială decât cele care implică munca la calculator.

De-a lungul timpului, Hinton și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la modul în care inteligența artificială va afecta locurile de muncă, în special pe cele de birou și bazate pe cunoștințe digitale. După ani întregi petrecuți la Google, el a decis să părăsească compania pentru a putea vorbi liber despre riscurile IA.

Expertul consideră că modelele actuale, dezvoltate de companii precum OpenAI, Google și altele, au evoluat atât de rapid, încât este dificil de anticipat toate consecințele lor. „Ceea ce dezvoltăm ar putea deveni mai inteligent decât noi și nu neapărat va împărtăși valorile noastre”, a declarat Hinton într-un interviu acordat BBC News.