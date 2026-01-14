Aproape două milioane de bărbați s-au sustras mobilizării în Ucraina

Aproximativ două milioane de bărbaţi ucraineni se află în vizorul autorităţilor pentru că s-au sustras mobilizării, iar peste 200.000 au dezertat după ce s-au înrolat în armată, potrivit datelor prezentate miercuri în faţa parlamentului de către Mihailo Fedorov, în timpul discursului său de învestire la conducerea Ministerului Apărării.

Aceste cifre evidenţiază amploarea unei probleme ce explică în parte deficitul de personal care face ca forțele armate ucrainene să fie vulnerabile în anumite zone de pe front, scrie Agerpres.

Bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani sunt obligați să se înscrie într-un registru pentru a putea fi chemați la arme. O parte dintre bărbații din această categorie de vârstă evită să o facă, expunându-se riscului de a fi capturați pe stradă de patrulele de recrutori, sancționați și trimiși pe front.

La prima întâlnire cu Fedorov după desemnarea acestuia la conducerea Ministerului Apărării, Zelenski l-a însărcinat să găsească „soluții sistemice” pentru problemele existente în centrele de recrutare, care au fost acuzate de abuzuri şi corupție. Președintele ucrainean i-a dat ordin noului ministru să ia măsuri şi pentru realizare unei „distribuiri mai echitabilă a personalului între brigăzile de pe front”.

În luna decembrie, șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski a afirmat că Ucraina se va concentra pe consolidarea armatei printr-o mai bună mobilizare, recrutare și instruire de înaltă calitate, pe măsură ce încearcă în continuare să reziste invaziei la scară largă a Rusiei.

Măsurile au survenit pe fondul unei examinări intense a conducerii militare a Ucrainei în contextul ofensivei ruse în curs, în măsura în care țara se confruntă și cu probleme privind mobilizarea și un deficit de personal resimțit acut linia frontului în timp ce se apropie patrulea an de război la scară largă.