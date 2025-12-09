Șeful armatei ucrainene anunță măsuri pentru a consolida armata ucraineană pe fondul ofensivei accelerate a Rusiei

Ucraina se va concentra pe consolidarea armatei printr-o mai bună mobilizare, recrutare și instruire de înaltă calitate, pe măsură ce încearcă în continuare să reziste invaziei la scară largă a Rusiei, a declarat luni șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, în urma unei ședințe recente cu personalul militar, relatează Kyiv Independent.

Măsurile survin pe fondul unei examinări intense a conducerii militare a Ucrainei în contextul ofensivei ruse în curs, în măsura în care țara se confruntă și cu probleme privind mobilizarea și un deficit de personal resimțit acut linia frontului în timp ce se apropie patrulea an de război la scară largă.

„Inamicul își continuă înaintarea, așa că nu avem de ales decât să ne consolidăm apărarea și armata pentru a continua să respingem agresiunea la scară largă a Rusiei”, a scris Sîrski pe Facebook.

Noile eforturi vizează revizuirea pregătirii militarilor prin îmbunătățirea atât a structurii, cât și a condițiilor de instruire militară.

Printre modificările cheie, armata extinde durata Instrucției Militare Generale de Bază (BGMT) la 51 de zile și introduce instruire specializată și o perioadă de adaptare în cadrul unităților de luptă.

Măsurile suplimentare includ îmbunătățirea selecției și formării instructorilor, modernizarea infrastructurii centrelor de instruire și furnizarea de sprijin psihologic și tactic pentru a facilita adaptarea personalului nou mobilizat.

Un audit al centrelor de instruire din Ucraina a identificat facilități de top ce vor servi drept repere pentru alte unități. Pentru a crește siguranța și a asigura o instruire consecventă, armata își mută programele de antrenament departe de zonele frontului, repartizând corpurile de armată pe terenuri de instruire din centrul și vestul Ucrainei.

Șeful armatei ucrainene a cerut, de asemenea, îmbunătățiri urgente ale infrastructurii de protecție, invocând condițiile nesatisfăcătoare din unele centre de instruire.

„Nu avem dreptul să fim neglijenți în ceea ce privește siguranța militarilor noștri. Am emis ordinele necesare pentru a rezolva problemele identificate”, a subliniat Sîrski.