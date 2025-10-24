search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoți ai Bisericii Catolice începând din 2020, în Italia

0
0
Publicat:

Italia se confruntă cu o nouă presiune asupra Bisericii Catolice, după ce o asociație a victimelor a anunțat că aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoți începând din 2020.

Aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoți începând din 2020. FOTO: Shutterstock
Aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoți începând din 2020. FOTO: Shutterstock

Bilanțul neoficial a fost realizat de Rete l’Abuso, cel mai mare grup italian de sprijin pentru victimele abuzurilor sexuale în biserică, pe baza mărturiilor victimelor, surselor judiciare și cazurilor mediatizate, a precizat fondatorul asociației, Francesco Zanardi, relatează Reuters.

Asociația nu a specificat exact cu cât timp în urmă s-au petrecut aceste abuzuri.

Potrivit raportului, dintre cele 1.250 de cazuri suspecte documentate, 1.106 au fost comise de preoți, iar restul de călugări, profesori de religie, voluntari laici, educatori și cercetași. Aceste cazuri implică 4.625 de victime, dintre care 4.395 au fost abuzate de preoți, iar 4.451 erau minori. În rândul victimelor, 4.108 erau băieți, iar printre victime se numără și cinci călugări, 156 de adulți vulnerabili și 11 persoane cu dizabilități.

Rete l’Abuso a precizat că doar 76 dintre cei 1.106 preoți suspecți au fost judecați de biserică. Dintre aceștia, 17 au fost temporar suspendați, 7 au fost mutați în alte parohii, iar 18 au fost excomunicați sau și-au dat demisia din preoție. Cinci preoți suspectați de abuz s-au sinucis.

Comisia pentru protecția copiilor de la Vatican a criticat recent Conferința Episcopilor Italieni (CEI) pentru lipsa de reacție: doar 81 din cele 226 de dioceze au răspuns la un chestionar privind practicile de protecție a minorilor.

Noul papă Leon al XIV-lea, care s-a întâlnit săptămâna aceasta cu supraviețuitori ai abuzurilor, a cerut episcopilor să nu mușamalizeze cazurile de abuz, continuând politica începută de Papa Francisc.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
digi24.ro
image
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C
gandul.ro
image
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
mediafax.ro
image
Uluitor! În ce minut a vrut să-l schimbe Gigi Becali pe Șut în FCSB – Bologna 1-2: „M-am gândit că îl distrug. Râdea lumea de el”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatori
observatornews.ro
image
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
cancan.ro
image
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
prosport.ro
image
Ce nu ai voie să faci de Sfântul Dumitru. Obiceiuri respectate de români din vechime
playtech.ro
image
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După TREI ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut! Imaginea a făcut înconjurul planetei FOTO
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Se schimbă tot ce știam despre impozitele pe clădiri. Se întâmplă la 1 ianuarie
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
click.ro
image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
click.ro
image
De ce au murit tinerii găsiți într-o mașină în Harghita. Au fost făcute publice primele rezultate ale necropsiei
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Regii profimedia 0909841553 jpg
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?