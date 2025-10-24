Aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoți ai Bisericii Catolice începând din 2020, în Italia

Italia se confruntă cu o nouă presiune asupra Bisericii Catolice, după ce o asociație a victimelor a anunțat că aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoți începând din 2020.

Bilanțul neoficial a fost realizat de Rete l’Abuso, cel mai mare grup italian de sprijin pentru victimele abuzurilor sexuale în biserică, pe baza mărturiilor victimelor, surselor judiciare și cazurilor mediatizate, a precizat fondatorul asociației, Francesco Zanardi, relatează Reuters.

Asociația nu a specificat exact cu cât timp în urmă s-au petrecut aceste abuzuri.

Potrivit raportului, dintre cele 1.250 de cazuri suspecte documentate, 1.106 au fost comise de preoți, iar restul de călugări, profesori de religie, voluntari laici, educatori și cercetași. Aceste cazuri implică 4.625 de victime, dintre care 4.395 au fost abuzate de preoți, iar 4.451 erau minori. În rândul victimelor, 4.108 erau băieți, iar printre victime se numără și cinci călugări, 156 de adulți vulnerabili și 11 persoane cu dizabilități.

Rete l’Abuso a precizat că doar 76 dintre cei 1.106 preoți suspecți au fost judecați de biserică. Dintre aceștia, 17 au fost temporar suspendați, 7 au fost mutați în alte parohii, iar 18 au fost excomunicați sau și-au dat demisia din preoție. Cinci preoți suspectați de abuz s-au sinucis.

Comisia pentru protecția copiilor de la Vatican a criticat recent Conferința Episcopilor Italieni (CEI) pentru lipsa de reacție: doar 81 din cele 226 de dioceze au răspuns la un chestionar privind practicile de protecție a minorilor.

Noul papă Leon al XIV-lea, care s-a întâlnit săptămâna aceasta cu supraviețuitori ai abuzurilor, a cerut episcopilor să nu mușamalizeze cazurile de abuz, continuând politica începută de Papa Francisc.