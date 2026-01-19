search
Luni, 19 Ianuarie 2026
SUA pregătesc „opțiunea Puerto Rico” și un contract de închiriere pe un secol pentru Groenlanda

Președintele american Donald Trump și-a însărcinat echipa să pregătească propuneri privind Groenlanda care să fie prezentate aliaților europeni la Forumul Economic de la Davos, a relatat Kyiv Post, citând două surse bine informate.

FOTO Colaj Getty/Shutterstock
FOTO Colaj Getty/Shutterstock

Trump a spus public că SUA nu se mulțumește cu mai puțin decât proprietatea asupra insulei arctice, dar, în privat, liderul american ar putea fi mai flexibil decât lasă de înțeles în declarațiile publice.

Astfel, acesta ar fi deschis la un contract de închiriere pe aproape un secol - 99 de ani, mai concret - o soluție menită să atenueze revolta țărilor europene și care ar permite, în același timp, controlul de facto al SUA asupra insulei arctice bogate în resurse.

O altă opțiune luată în calcul ar fi drepturi în stil din Puerto Rico pentru populația din Groenlanda.

Astfel, groenlandezii ar deveni cetățeni americani care s-ar bucura de acces deplin și de privilegii comerciale. Ar fi scutiți de impozitul pe venit american, cu excepția cazului în care se mută pe continent - o idee despre care consilierii săi spun că ar putea fi prezentată drept un pachet de prosperitate pentru cei aproximativ 56.000 de locuitori ai insulei.

„Încearcă să împacheteze propunerea ca pe un îndulcitor”, a declarat un diplomat occidental la curent cu discuțiile.

Obsesia lui Trump cu privire la Groenlanda s-a transformat în ultimele săptămâni în adevărată presiune, președintele american amenințând cu tarife vamale, lăsând să se înțeleagă că forța militară se numără printre opțiuni și legând explicit tarifele punitive de disponibilitatea Danemarcei de a vinde insula SUA.

Sâmbătă, Trump a anunțat O taxă vamală de 10% pentru Danemarca și alte țări europene aliate acesteia, începând de luna viitoare.

„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene, precum și altele, timp de mulți ani, nepercepându-le tarife vamale sau alte forme de remunerare”, a scris Trump pe Truth Social. „Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să ne răsplătească – pacea mondială este în joc!”

El a adăugat că taxele de import „vor fi datorate și pasibile de plată până la încheierea unei înțelegeri pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Următoarea oprire: Davos

Se așteaptă ca Trump să prezinte direct liderilor europeni, în marja summitului, opțiunile sale pentru Groenlanda – de la pachete de cetățenie la un contract de închiriere pe un secol.

„Davos va fi momentul adevărului”, a declarat un oficial occidental, adăugând: „Fie această situație se dezescaladează și ajunge la un compromis care să salveze aparențele, fie ne îndreptăm direct spre o criză comercială și de securitate transatlantică”.

Cei mai importanți diplomați ai UE s-au întâlnit duminică pentru discuții și au dezbătut reluarea unui plan de impunere a unor tarife vamale asupra unor bunuri americane în valoare de 93 de miliarde de euro, taxe ce fuseseră suspendate după acordul comercial încheiat vara trecută cu SUA.

După discuții, președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat un summit de urgență al UE care ar putea avea loc joi.

„UE a arătat disponibilitate de a se apăra împotriva oricărei forme de coerciție”.

Într-o declarație comună, liderii Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Regatului Unit, Olandei și Finlandei au avertizat: „Amenințările tarifare subminează relațiile transatlantice și riscă să declanșeze spirală descendentă periculoasă. Ne angajăm să ne susținem suveranitatea.”

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a numit tarifele impuse de Trump o greșeală. Ministrul olandez de externe, David van Weel, a mers mai departe, calificându-le drept „șantaj”.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a respins duminică ideea că SUA ar trebui cumva să aleagă între Groenlanda și alianță.

„Ambele... este evident o alegere falsă”, a declarat el pentru Meet the Press de la NBC.

Când i s-a spus că liderii europeni văd lucrurile diferit, Bessent a răspuns: „Liderii europeni se vor da pe brazdă. Și vor înțelege că este necesar să se afle sub umbrela de securitate a SUA.”

El a insistat că SUA vor rămâne în NATO – dar a precizat clar că Trump vrea să evite să fie „târât” în viitoare războaie.

„Nu vom externaliza securitatea emisferei noastre către alte țări”, a spus Bessent. „America trebuie să dețină controlul aici.”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adoptat un ton sfidător după discuțiile cu Emmanuel Macron, Mark Rutte, prim-ministrul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și Giorgia Meloni.

„Împreună ne menținem angajamentul de a susține suveranitatea Groenlandei și a Regatului Danemarcei”, a scris ea . „Vom proteja întotdeauna interesele noastre strategice, economice și de securitate.

SUA

