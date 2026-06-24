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Angajații unei companii din Italia au primit salarii „umflate” din greșeală cu sute de euro. Compania cere banii înapoi

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Mai mulți angajați ai unei companii din Italia au primit din greșeală de aproximativ 600 de euro în plus la salariu, de persoană, în urma unei erori de calcul în departamentul de contabilitate. După ce a constatat problema, compania a cerut returnarea banilor virați în plus.

Angajații au primit câte 600 de euro în plus FOTO Shutterstock
Angajații au primit câte 600 de euro în plus FOTO Shutterstock

Potrivit lui Stefano Bona, secretar provincial al sindicatului Fiom Cgil, mai mulți angajați din ture au primit în ultimele luni sume mai mari decât cele obișnuite, în unele cazuri până la 600 de euro, scrie Corriere della Sera.

Ulterior, compania ar fi identificat o eroare în calcul și a convocat sindicatele și reprezentanții angajaților pentru a explica situația, și-a cerut scuze și a anunțat recuperarea sumelor plătite în plus.

Luni, 22 iunie, a avut loc o nouă întâlnire între companie și sindicate, după ce angajații au declanșat un protest. Reprezentanții sindicali spun că firma a propus returnarea eșalonată a banilor, pentru a reduce impactul asupra angajaților. Sindicatele au cerut o reeșalonare suplimentară pentru cazurile mai dificile.

În interiorul companiei există opinii împărțite, unii angajați considerând că oprirea activității pentru returnarea unor sume plătite din eroare nu este justificată și ar putea avea efecte contrare. În final, a fost adoptată decizia unei greve comune, în care accentul a fost pus mai ales pe blocajul negocierilor privind contractul integrativ.

Situația a pornit de la aplicarea unor modificări fiscale introduse prin legea bugetului 2026, care prevede un impozit redus de 15% pentru anumite indemnizații de tură în sectorul privat, pentru angajații cu venituri sub 40.000 de euro anual.

Bona mai afirmă că, timp de patru luni, o anumită indemnizație de tură ar fi fost plătită de două ori din greșeală, deși trebuia acordată o singură dată. Mulți angajați spun că au cheltuit deja sumele primite și solicită ca returnarea să fie făcută gradual.

Sindicatul susține că nemulțumirea nu este izolată. Angajații ar fi semnalat și alte probleme anterioare legate de calculul salariilor. În plus, lipsa unui acord pentru contractul colectiv a amplificat tensiunile din companie.

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