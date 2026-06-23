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700.000 de concedieri dintr-o lovitură: Roboții preiau livrările unui gigant chinez

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Fondatorul gigantului chinez de comerț electronic JD.com spune că livrările vor fi realizate în viitor de roboți și că mii de angajați trebuie recalificați pentru a evita pierderea locurilor de muncă. Declarațiile evidențiază temerile tot mai mari privind impactul automatizării și al inteligenței artificiale asupra pieței muncii din China, într-un moment în care șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat.

Un curier predă coletele destinatarului
Cei 700.000 de curieri ai unei mari companii chineze vor fi înlocuiți cu roboți. Foto Shutterstock

Richard Liu, fondatorul și președintele JD.com, unul dintre cei mai importanți jucători din comerțul electronic chinez, a avertizat că cei aproximativ 700.000 de curieri ai companiei vor fi înlocuiți de roboți „mai devreme sau mai târziu”, pe măsură ce tehnologiile de automatizare sunt adoptate la scară tot mai mare.

Declarația a fost făcută în cadrul forumului directorilor executivi al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat duminică în orașul Shenzhen, unul dintre principalele centre tehnologice ale Chinei.

„În viitor, când roboții vor livra colete, mai devreme sau mai târziu va veni o zi în care curierii practic nu vor mai fi necesari”, a afirmat Liu. „Cu siguranță roboții vor livra coletele. Dar chiar nu vreau ca cei 700.000 de frați ai noștri să rămână fără hrană și fără locuri de muncă”, a adăugat el, potrivit Financial Times.

JD.com pregătește recalificarea angajaților

Conștientă de impactul pe care automatizarea îl poate avea asupra forței sale de muncă, compania a început deja să pregătească măsuri pentru recalificarea angajaților.

Liu a declarat că JD.com a semnat acorduri cu aproximativ 120 de școli și instituții de învățământ pentru a oferi programe de formare destinate curierilor companiei. Obiectivul este ca aceștia să poată ocupa noi poziții în economia automatizată, inclusiv în domeniul reparațiilor, întreținerii și gestionării sistemelor robotizate.

Potrivit fondatorului JD.com, aceste locuri de muncă vor deveni tot mai numeroase deoarece roboții vor necesita intervenții tehnice regulate.

„Meseriile de reparare a roboților vor deveni comune, deoarece roboții sunt mașinării și vor avea întotdeauna, la un moment dat, defecțiuni”, a explicat el.

Liu a insistat că dezvoltarea tehnologică ar trebui să urmărească îmbunătățirea calității vieții și transformarea muncii într-o activitate mai interesantă și mai puțin repetitivă.

Tehnologia trebuie să facă viața oamenilor mai bună și munca mai interesantă, nu să le ia oamenilor dreptul la muncă”, a declarat acesta.

Livrările cu roboți sunt deja testate în China

Deși șeful JD.com nu a indicat un calendar pentru înlocuirea curierilor umani, numeroase proiecte pilot demonstrează că autoritățile și companiile chineze investesc deja masiv în astfel de soluții.

Presa locală a relatat despre roboți care livrează mâncare pasagerilor în aeroportul din Shenzhen, transportând comenzile direct la porțile de îmbarcare. Alte sisteme autonome sunt deja capabile să utilizeze trenurile de navetiști pentru a transporta și reaproviziona magazine de proximitate din oraș.

Aceste proiecte sunt considerate exemple ale direcției în care se îndreaptă economia chineză, una dintre cele mai automatizate din lume.

Economia „gig” a devenit esențială pentru milioane de chinezi

Avertismentul lui Liu vine într-un moment în care factorii de decizie de la Beijing sunt tot mai preocupați de efectele sociale ale automatizării accelerate.

Una dintre cele mai vulnerabile categorii este reprezentată de lucrătorii din economia „gig”, respectiv angajații temporari care lucrează prin intermediul platformelor digitale sau în activități cu contracte flexibile.

Această categorie include curieri, șoferi pentru servicii de ride hailing, lucrători în depozite și muncitori din industrie.

Potrivit China New Employment Forms Research Center, numărul acestor lucrători va ajunge la aproximativ 320 de milioane în acest an, față de 200 de milioane în urmă cu doar cinci ani.

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Creșterea rapidă arată cât de importantă a devenit această categorie pentru economia chineză. În prezent, lucrătorii din economia „gig” reprezintă aproximativ 40% din totalul locurilor de muncă din mediul urban.

Roboții amenință locurile de muncă manuale, iar AI pe cele de birou

Temerile autorităților nu se limitează la sectorul livrărilor.

În timp ce robotica amenință în special locurile de muncă manuale și repetitive, inteligența artificială este percepută drept un risc pentru numeroase profesii de birou.

Presiunea este cu atât mai mare cu cât piața muncii din China se confruntă deja cu dificultăți. Guvernul a raportat o rată a șomajului în rândul tinerilor de 16,3% în luna aprilie, nivel considerat ridicat pentru a doua economie a lumii.

Robotica, pilon central al strategiei economice chineze

În pofida preocupărilor legate de ocuparea forței de muncă, Beijingul continuă să promoveze investițiile în tehnologii avansate.

Robotica a fost inclusă printre prioritățile majore ale noului plan cincinal al Chinei, principalul document strategic de dezvoltare economică aprobat oficial în martie.

Federația Internațională de Robotică a arătat că noua strategie plasează robotica „în centrul sistemului industrial modern al Chinei”.

Potrivit organizației, autoritățile urmăresc să orienteze cercetarea în domeniul inteligenței artificiale către aplicații fizice și industriale, în care roboții să devină unul dintre principalii factori ai creșterii economice.

Autoritățile încearcă să liniștească lucrătorii

În paralel cu promovarea automatizării, oficialii chinezi încearcă să transmită mesaje de sprijin pentru lucrătorii afectați.

Ministrul resurselor umane și securității sociale, Wang Xiaoping, a declarat în luna martie că guvernul explorează modalități prin care lucrătorii din economia platformelor să beneficieze de o acoperire mai largă a sistemelor de asigurări sociale.

Oficialul a subliniat totodată că autoritățile urmăresc apariția unor noi ocupații generate de dezvoltarea tehnologică, inclusiv instructori pentru inteligență artificială și piloți de drone.

Human Rights Watch cere protejarea drepturilor lucrătorilor

Organizația Human Rights Watch a solicitat Beijingului să ofere protecții concrete lucrătorilor din economia digitală.

Apelul vine după adoptarea, în această lună, a Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind „Munca Decentă în Economia Platformelor”, document pe care China l-a susținut prin vot.

Convenția prevede dreptul lucrătorilor la libertatea de asociere și la reprezentare colectivă.

Human Rights Watch a avertizat însă că angajamentele oficiale riscă să rămână doar declarații dacă lucrătorii nu pot să se organizeze și să își facă auzite revendicările.

În prezent, sindicatele din China trebuie să fie înregistrate în cadrul Federației Sindicatelor din Întreaga Chină, organizație controlată de stat.

JD.com își extinde operațiunile în Europa

JD.com este unul dintre cei mai mari retaileri online din China și concurează direct cu Alibaba și Meituan.

Compania operează platforma Joybuy în Regatul Unit, Franța, Germania și alte piețe europene. Grupul s-a listat pe Nasdaq în 2014 și deține, de asemenea, o listare secundară la bursa din Hong Kong.

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În luna mai, Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată privind posibile subvenții străine în legătură cu oferta de 2,2 miliarde de euro lansată de JD.com pentru preluarea retailerului german de electronice Ceconomy.

Ancheta reflectă abordarea tot mai fermă a Uniunii Europene față de investițiile și sprijinul financiar acordat companiilor chineze care încearcă să se extindă pe piața europeană.

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