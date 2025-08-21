search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Italia a arestat un ucrainean suspectat că a coordonat sabotajul conductelor Nord Stream în 2022

0
0
Publicat:

Procurorii germani au anunţat joi arestarea unui cetăţean ucrainean suspectat că a ajutat la coordonarea sabotajului conductelor de gaz Nord Stream în 2022.

Conductele Nord Stream au fost sabotate în 2022 FOTO Shutterstock
Conductele Nord Stream au fost sabotate în 2022 FOTO Shutterstock

Procurorul federal general a declarat că poliţia italiană l-a reţinut pe Serhii K. în timpul nopţii la Rimini, folosind un mandat european de arestare. El este acuzat că a fost unul dintre organizatorii operaţiunii care a plasat explozibili pe conductele Nord Stream 1 şi 2, lângă insula daneză Bornholm, în septembrie 2022, scrie POLITICO.

Explozia a provocat scurgeri masive de gaz şi a deteriorat grav ambele conducte, întrerupând un canal energetic crucial între Rusia şi Europa.

Investigatorii cred că grupul a folosit un iaht închiriat din portul german Rostock, sub identităţi false, pentru a transporta explozibilii la locul acţiunii. Urme ale explozibilului de grad militar octogen au fost descoperite ulterior la bord.

Conform autorităţilor germane, Serhii K. era „suspectat urgent” că a coordonat atacul împreună cu alţii. El este acuzat de provocarea unei explozii, sabotaj anticonstituţional şi distrugerea infrastructurii.

Arestarea reprezintă un progres semnificativ într-o anchetă complexă desfăşurată în mai multe ţări. Suedia şi Danemarca şi-au închis investigaţiile fără a numi suspecţi, în timp ce Germania a continuat cazul, concentrându-se pe o mică echipă de scafandri şi personal de sprijin considerat implicat în misiune. Surse occidentale au sugerat posibile legături cu reţele ucrainene, deşi Kievul a negat constant orice implicare.

Suspectul va fi transferat în Germania pentru a fi prezentat unui judecător federal la Karlsruhe.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
gandul.ro
image
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
mediafax.ro
image
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken! Exclusiv
fanatik.ro
image
„Imperiul a înnebunit”. Maduro a mobilizat 4,5 milioane de milițieni după ce SUA a trimis trei distrugătoare în apele Venezuelei
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Cum a fost numită CFR Cluj în Suedia, după ce a încasat șapte goluri la Hacken acasă
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan, cadou total neobişnuit în vacanţa prin România! Ce i-a oferit un român preşedintelui, rămâi mască
playtech.ro
image
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen – FCSB! Răspuns sec al platformei Pro TV
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Un renumit designer din Italia a murit după ce s-a ciocnit cu un camion condus de un român! Cum s-a petrecut întreaga tragedie
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
wowbiz.ro
image
Schimbări la plata facturilor la energie. Românii au început să primească noile facturi majorate
romaniatv.net
image
Măsuri de la Guvern pentru reducerea facturii de energie. Ce trebuie să facă românii
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Dragoste bolnavă. Medicul radiolog care a dormit alături de cadavrul unei tinere timp de șapte ani
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Prințul William, atacat de jurnaliștii de casă: "Ți-am fost mereu aproape, dar acum ne-ai dezamăgit!" Ce i se reproșează

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
15 fraze care îi fac pe oameni să te respecte