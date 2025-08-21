Italia a arestat un ucrainean suspectat că a coordonat sabotajul conductelor Nord Stream în 2022

Procurorii germani au anunţat joi arestarea unui cetăţean ucrainean suspectat că a ajutat la coordonarea sabotajului conductelor de gaz Nord Stream în 2022.

Procurorul federal general a declarat că poliţia italiană l-a reţinut pe Serhii K. în timpul nopţii la Rimini, folosind un mandat european de arestare. El este acuzat că a fost unul dintre organizatorii operaţiunii care a plasat explozibili pe conductele Nord Stream 1 şi 2, lângă insula daneză Bornholm, în septembrie 2022, scrie POLITICO.

Explozia a provocat scurgeri masive de gaz şi a deteriorat grav ambele conducte, întrerupând un canal energetic crucial între Rusia şi Europa.

Investigatorii cred că grupul a folosit un iaht închiriat din portul german Rostock, sub identităţi false, pentru a transporta explozibilii la locul acţiunii. Urme ale explozibilului de grad militar octogen au fost descoperite ulterior la bord.

Conform autorităţilor germane, Serhii K. era „suspectat urgent” că a coordonat atacul împreună cu alţii. El este acuzat de provocarea unei explozii, sabotaj anticonstituţional şi distrugerea infrastructurii.

Arestarea reprezintă un progres semnificativ într-o anchetă complexă desfăşurată în mai multe ţări. Suedia şi Danemarca şi-au închis investigaţiile fără a numi suspecţi, în timp ce Germania a continuat cazul, concentrându-se pe o mică echipă de scafandri şi personal de sprijin considerat implicat în misiune. Surse occidentale au sugerat posibile legături cu reţele ucrainene, deşi Kievul a negat constant orice implicare.

Suspectul va fi transferat în Germania pentru a fi prezentat unui judecător federal la Karlsruhe.