Câte economii aduce la buget interdicția cumulării salariului cu pensia. Pîslaru: Ne-a luat 2 zile să adoptăm un proiect blocat câteva luni

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene și ministru interimar al Muncii, a anunțat joi, că legea care interzice cumulul pensie–salariu în sectorul public „aduce clarificare pe un fenomen care devenise un sport național: detașările și transferurile”, că statul ar urma să realizeze economii de peste 1 miliard de lei.

El a subliniat că măsura are un domeniu strict de aplicare: „Această măsură vizează doar sectorul public și doar pe cei cu pensii speciale. În sectorul privat, cumulul pensie-salariu este în continuare permis pentru orice fel de categorie de pensionari”.

În cadrul conferinței de presă, Pîslaru a explicat și contextul în care a fost adoptat proiectul: „Proiectul de lege pe care l-am adoptat este ceva ce a fost anunțat, singura problemă e că a fost pus într-un sertar cu lumina stinsă. Prim-ministrul Ilie Bolojan și Guvernul au aprins lumina pe acest subiect și ce nu s-a putut mai multe luni de zile, iată, că ne-a luat 2 zile să pot să-l propun, iar Guvernul să adopte.”

Ministrul a precizat că legea aduce clarificări importante pentru angajații din sectorul public și pentru pensionarii cu pensii speciale sau militare. „Proiectul clarifică regimul pentru pensionari și pentru angajații din funcțiile publice. Este foarte important de clarificat că pentru cei cu pensii speciale și pensii militare, de serviciu, proiectul clarifică aceste condiții. Dacă vor dori să rămână în activitate, vor putea să facă acest lucru, dar trebuie să accepte ca pensia non-contributivă să fie redusă cu 85% pe perioada activității. Dacă vor alege să se retragă, pensia se păstrează integral”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

El a reiterat că regulile nu afectează mediul privat, unde cumulul pensie–salariu rămâne permis fără restricții.

În ceea ce privește cadrul de aplicare, ministrul a explicat că legea introduce și posibilitatea continuării activității în anumite condiții.

„Legea aduce clarificarea că poţi să-ţi continui activitatea în sectorul public până la 70 de ani, cu o cerere din partea persoanei care îndeplinise vârsta de pensionare şi cu acordul angajatorului. Există excepţii care sunt justificate: aleşii locali, cadrele didactice. Este un proiect de lege care aduce o claritate şi pe un fenomen care devenise un sport naţional: detaşările şi transferurile”, a spus ministrul.

Pîslaru a insistat asupra modului accelerat în care a fost promovat actul normativ: „Ceea ce părea a fi pus sub lacăt la Ministerul Muncii, în 2-3 zile a fost scos la lumină.”

În ceea ce privește impactul financiar, acesta a subliniat: „Discutăm de nişte economii substanţiale, discutăm de sute de miliaone de lei, dacă nu chiar de peste 1 miliard de lei.”

Referitor la excepțiile prevăzute în lege, ministrul a explicat că acestea au rezultat în urma unui proces amplu de consultare: „Procesul de consultare a fost îndelungat, sunt mai multe seturi de observaţii din mai multe zone, din Justiţie.”

Întrebat despre extinderea măsurilor, Pîslaru a respins această posibilitate și a explicat filosofia din spatele actului normativ.

„Acest act normativ vizează echitatea. Discutăm de acel fenomen de pensionare înainte de termen, de fapt, un eufemism, la 30 si ceva de ani, 40 şi ceva... cu pensii speciale, care au rămas în plată... Acei oameni, după ce s-au retras, se întorc în sectorul public şi se angajează. E o anomalie. Nu există intenţia de a extinde la alte categorii”, a mai spus ministrul.

Ce prevede actul normativ

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 30 aprilie, proiectul de lege care interzice cumulul dintre pensia specială și salariul în sectorul public.

Regulile noi se aplică funcționarilor și personalului plătit din fonduri publice care se află în această situație, inclusiv celor care au ieșit la pensie, dar continuă să ocupe un post la stat.

În cazul în care aleg să rămână în sistem, aceștia vor putea primi salariul, dar doar o parte redusă din pensia specială, în timp ce renunțarea la activitate le va permite să încaseze pensia integral.

De măsură sunt exceptate persoanele care dețin mandate prevăzute expres în Constituție sau funcții elective, precum Avocatul Poporului, deputații și senatorii, președintele României, membrii și președintele CSM, consilierii de conturi și judecătorii Curții Constituționale.

De asemenea, nu intră sub incidența legii anumite detașări în instituții europene sau organizații internaționale, precum și personalul din structurile de apărare, ordine publică și securitate națională aflat în misiuni externe.

Documentul mai prevede, în contextul restricțiilor fiscal-bugetare, reguli tranzitorii pentru încetarea detașărilor existente, finalizarea procedurilor în curs și posibilitatea unor transferuri strict în interesul serviciului, în vederea evitării limitării ocupării posturilor vacante și pentru o gestionare riguroasă a resurselor umane.

În același timp, perioadele de suspendare sunt recunoscute ca vechime în grad profesional, pentru a elimina tratamentele diferențiate între funcționarii aflați în situații comparabile. Totodată, se introduce o limită maximă de 6 ani în cazul suspendărilor generate de activități în cadrul organismelor Uniunii Europene sau internaționale, pentru prevenirea blocării pe termen lung a unor funcții publice și pentru asigurarea predictibilității organizatorice.

Actul normativ aprobat de Guvern introduce și un mecanism meritocratic în situațiile de reorganizare instituțională în care sunt luate în calcul și eliberări din funcție a personalului. Documentul instituie obligația instituțiilor de a pune la dispoziția funcționarilor aflați în preaviz funcțiile publice vacante corespunzătoare, posibilitatea organizării unui examen de selecție atunci când mai mulți funcționari îndeplinesc condițiile pentru aceeași funcție, pentru asigurarea unui tratament egal, și suspendarea perioadei de preaviz pe durata desfășurării examenului.

Modificările propuse de MMFTSS răspund atât nevoilor instituționale, cât și necesității de a proteja drepturile și evoluția profesională a angajaților din sistemul public și asigură coerența normativă, transparența în procesele administrative și o utilizare responsabilă a resurselor publice.

Proiectul de lege aprobat astăzi de Guvern va fi înaintat Parlamentului pentru a fi dezbătut în regim de urgență.