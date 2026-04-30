„Cine te-a pus, Marcele?”. Reproșuri pentru Ciolacu în PSD după demisia Victoriei Stoiciu - SURSE

Liderii PSD i-au reproșat lui Marcel Ciolacu, fostul președinte al partidului, decizia de a-i oferi un loc de parlamentar Victoriei Stoiciu în 2024, susțin surse politice pentru Adevărul. Acum, Stoiciu a refuzat să semneze moțiunea de cenzură și a demisionat din PSD. Deși social-democrații au adunat 18 semnături peste limita majorității, lupta e în continuare foarte strânsă, iar fiecare vot contează la moțiunea de cenzură. De aici și reproșurile la adresa lui Marcel Ciolacu.

Victoria Stoiciu, cu o experiență de 20 de ani în zona civică social-democrată, a fost numită consilier în echipa premierului Marcel Ciolacu, în 2023, când liderul PSD a ajuns la Palatul Victoria. Ulterior, Marcel Ciolacu i-a oferit un post de vicepreședinte al PSD. Se apropiau alegerile prezidențiale, iar Marcel Ciolacu încerca să arate că PSD e un partid deschis către persoane din societatea civilă.

Apoi, la alegerile parlamentare din 2024, Victoria Stoiciu a primit un loc eligibil pe listele PSD Vaslui. Acum, Adrian Solomon, liderul organizației Vaslui, a fost printre primii care i-au reproșat lui Marcel Ciolacu decizia de a-i oferi Victoriei Stoiciu un mandat în Parlament.

„Cine te-a pus, Marcele? Am pierdut un vot important la moțiune”, au sunat cele mai multe reproșuri în partid, susțin surse politice pentru Adevărul.

PSD are deja doi parlamentari care au dezertat. Deputatul Petre Neagu, fost președinte al CJ Buzău, a trecut la PNL. Neagu este unul dintre apropiații primarului PSD Buzău, Constantin Toma, unul dintre cei mai vocali susținători ai premierului Bolojan.

La rândul său, Victoria Stoiciu a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva guvernului și a anunțat ca demisionează din PSD, însă rămâne în continuare parlamentar. De asemenea, PSD se așteptată ca încă doi-trei parlamentari să nu voteze moțiunea de cenzură, susțin sursele citate.

Astfel, PSD trebuie să se bazeze pe voturile AUR, dar și pe cele venite din zona parlamentarilor neafiliați, care își pot schimba decizia peste noapte.

Liberalii au început negocierile cu toți parlamentarii aleși în 2024 pe listele SOS, POT și AUR, în speranța că-i vor convinge să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Liderul PNL care coordonează operațiunea de salvare a premierului Bolojan este secretarul general al partidului, Dan Motreanu, susțin surse politice pentru Adevărul. Motreanu este unul dintre liderii PNL care vor delimitarea totală de PSD.

Liderii PSD și AUR au strâns 250 de semnături din partea parlamentarilor pentru a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Ca moțiunea să treacă, e nevoie de 233 de voturi. Așadar, PSD și AUR au 17 voturi peste limita majorității. Însă de la semnătură la vot e cale lungă. Unii parlamentari se mai răzgândesc pe parcurs și nu mai votează pentru căderea guvernului.