Provocare pe mare. O navă a Rusiei, staționare suspectă în apropierea unor cabluri submarine. A intervenit Marina britanică

O intervenție a Marinei Regale britanice a determinat echipajul navei ruse Sinegorsk să ridice ancora și să părăsească apele teritoriale britanice, după ce autoritățile au identificat o poziționare suspectă a acesteia.

O navă de marfă rusă, Sinegorsk, a fost forţată să plece din apele teritoriale ale Regatului Unit după ce a ancorat în Canalul Bristol, în apropierea cablurilor transatlantice de date.

Incidentul a avut loc marți seara, când nava s-a oprit la aproximativ două mile de orașul Minehead, pe coasta de nord a comitatului Somerset, la mai puțin de o milă de cablurile submarine care leagă Marea Britanie de SUA, Canada, Spania și Portugalia.

După ce autoritățile britanice au respins justificarea echipajului rus, care susținea că efectua „reparații esențiale de siguranță”, un elicopter Wildcat al Marinei Regale a fost trimis miercuri, 28 ianuarie, de la baza aeriană navală din Yeovilton şi, în urma acestei intervenții, echipajul navei a ridicat ancora și a părăsit apele teritoriale britanice.

„Mișcările acestei nave rusești sunt profund suspecte. (Este o) reamintire a amenințărilor persistente și periculoase cu care se confruntă țara noastră din partea lui Putin și a aliaților săi”, a declarat Alicia Kearns, ministrul adjunct al Securității, citată de Daily Telegraph.

Conform datelor MarineTraffic, Sinegorsk și-a început ultima escală în portul Arkhangelsk acum trei săptămâni – un centru comercial important și sediul Flotei Nordice a marinei ruse.

Nava a intrat în Canalul Bristol marți seara și a rămas ancorată până miercuri după-amiază, în jurul orei 14:00, în apropierea a cinci cabluri submarine de date, inclusiv TGN Atlantic, care leagă Marea Britanie de New York, și EXA Express, care conectează Regatul Unit de Nova Scotia, Canada. Alte două cabluri fac parte din rețeaua VSNL Western Europe, ce leagă Spania și Portugalia de Marea Britanie.

Un avion de supraveghere al Pazei de Coastă a monitorizat nava timp de aproximativ 30 de minute miercuri dimineață, iar ulterior a fost trimis elicopterul Wildcat, care poate fi echipat cu rachete anti-navă Sea Venom sau torpile Sting Ray, deși nu se știe dacă aparatul folosit în operațiune era înarmat.

Nava nu era supusă sancţiunilor, însă poziţionarea sa era suspectă

Autoritățile britanice au subliniat că Sinegorsk nu figurează pe lista navelor sancționate și nu face parte din flota „fantomă” utilizată pentru a ocoli restricțiile internaționale. Totuși, Departamentul Transporturilor a emis un avertisment clar.

„Am emis un avertisment clar ca prim pas către nava Sinegorsk să părăsească apele teritoriale britanice după ce a intrat pentru a efectua reparații esențiale de siguranță. Această directivă a fost respectată, iar nava părăsește apele teritoriale britanice. Continuăm să luăm măsuri ferme împotriva navelor sub pavilion rus, precum și să descurajăm, să perturbăm și să degradăm fuga din umbră prin intensificarea răspunsului nostru prin sancțiuni severe”, au transmis autorităţile britanice.

Ministerul Apărării a subliniat că Marea Britanie monitorizează constant infrastructura critică, inclusiv cablurile submarine și structurile offshore.

„Suntem perfect conștienți de amenințarea reprezentată de Rusia, care include încercări de cartografiere a cablurilor submarine, rețelelor și conductelor aparținând atât Regatului Unit, cât și aliaților noștri, și abordăm aceste amenințări în mod direct. Marina Regală protejează constant aceste zone”, a declarat un purtător de cuvânt.

Acest ultim incident se înscrie într-un context mai larg de activități rusești vizând infrastructura subterană critică.

În decembrie, autoritățile finlandeze au arestat echipajul unui petrolier rus, Fitburg, după ce cablurile submarine care leagă Helsinki de Tallinn au fost deteriorate, într-un incident care a ridicat semne de întrebare privind intențiile navei.

De asemenea, la începutul acestui an, nava Yantar, specializată în operațiuni de interceptare și monitorizare a cablurilor submarine, a pătruns și ea în apele teritoriale britanice, determinând Marina Regală să desfășoare o operațiune amplă de supraveghere pentru a proteja infrastructura critică.

