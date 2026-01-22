Alegeri tensionate în Ungaria. Fidesz recuperează teren, dar Viktor Orbán se confruntă cu cea mai serioasă amenințare din ultimii 15 ani

Cu alegerile parlamentare programate pentru luna aprilie, scena politică din Ungaria intră într-o fază de tensiune rar întâlnită în era Viktor Orbán. Pentru prima dată din 2010, partidul aflat la guvernare, Fidesz, se vede confruntat cu riscul real al pierderii puterii.

Un sondaj realizat de institutul Republikon arată că Fidesz a redus din diferența care îl separă de principalul său adversar, partidul de opoziție Tisa, condus de Peter Magyar. Dacă în decembrie opoziția avea un avans de 12 puncte procentuale, acesta a scăzut acum la 9 puncte.

Potrivit cercetării, Tisa este creditată cu 47% din intențiile de vot, în timp ce Fidesz ar obține 38%. În urmă cu o lună, scorurile erau de 48% pentru opoziție și 36% pentru partidul lui Orbán. Un detaliu esențial rămâne însă procentul ridicat al alegătorilor indeciși – aproximativ 27% – care ar putea înclina balanța în ultimele săptămâni de campanie.

Majoritatea sondajelor independente indică faptul că Fidesz se află în continuare în urma opoziției, în pofida eforturilor guvernului de a calma nemulțumirile sociale și de a mobiliza electoratul. Doar institutele apropiate puterii mai creditează partidul lui Orbán cu un avantaj.

Campania fricii

Premierul ungar a ales o strategie cunoscută: dramatizarea mizei electorale. Orbán a prezentat scrutinul drept o alegere între război și pace, sugerând că sprijinul pentru Ucraina ar atrage Ungaria într-un conflict care nu îi aparține. În acest discurs, Kievul este portretizat drept un beneficiar nedemn de solidaritate, iar guvernul de la Budapesta – singurul garant al securității naționale.

Este o narațiune care a funcționat în trecut, dar care pare tot mai greu de susținut într-un context economic și social tensionat și în fața unei opoziții mai bine articulate decât în ciclurile electorale anterioare.

Puterea, cu orice preț

Pe fundalul acestor cifre, persistă și o întrebare mai incomodă: ce va face Viktor Orbán dacă va pierde?

Potrivit unor informații apărute anterior în presa internațională, premierul ar fi analizat scenarii alternative pentru a rămâne la vârf, inclusiv mutarea la Palatul Prezidențial și modificarea legislației astfel încât funcția de președinte să devină cea mai influentă din stat. O astfel de manevră ar asigura continuitatea puterii chiar și în cazul unei înfrângeri electorale.

La Budapesta, puțini cred că Orbán ar accepta o ieșire discretă de pe scena politică după aproape două decenii de dominație. Alegerile din aprilie nu sunt, așadar, doar un test electoral, ci un moment de adevăr pentru sistemul politic construit în jurul unui singur om.

Indiferent de rezultat, un lucru este deja clar: Ungaria intră într-o perioadă de instabilitate politică pe care nu a mai cunoscut-o de la venirea lui Viktor Orbán la putere.