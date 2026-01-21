search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Șeful diplomației ungare acuză Ucraina că încalcă limitele prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev

Publicat:

Peter Szijjarto, ministrul de externe ungar, a declarat miercuri, 21 ianuarie, că Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev.

Peter Szijjarto/FOTO: Facebook
Peter Szijjarto/FOTO: Facebook

Acesta a adăugat că, atât timp cât Ungaria are un „guvern suveran şi patriotic”, nu va trimite banii contribuabililor săi vecinului său din nord-est, scrie Agerpres.

Szijjarto a declarat, în timpul unei şedinţe de cabinet, că ambasadorul ungar a fost convocat de Kiev după ce Budapesta a afirmat că nu va contribui la „irosirea viitorului tinerilor ungari” acceptând să trimită bani în Ucraina.

El a menţionat că această decizie a avut loc după lansarea de către Ungaria a unei „petiţii naţionale” împotriva planului UE de a aloca 800 de miliarde de dolari Ucrainei.

„Considerăm că aceasta este o ingerinţă flagrantă în afacerile interne ale Ungariei”, a declarat ministrul.

„Este treaba noastră, aici, în Ungaria, să decidem cum sunt cheltuiţi banii cetăţenilor noştri. Nu vom fi de acord ca banii contribuabililor ungari să fie trimişi în Ucraina. Acei bani aparţin Ungariei, pentru a dezvolta Ungaria şi pentru a sprijini familiile ungare”, a mai spus el.

El a promis că va continua cu petiţia, indiferent de protestele Kievului sau de alte convocări ale ambasadorului său.

Szijjarto a criticat, de asemenea, anunţul Kievului că va restricţiona călătoriile oficialilor ungari în Transcarpatia, numind-o „o altă mişcare anti-maghiară” care încalcă valorile şi regulile europene, vizând legăturile dintre guvernul ungar şi comunitatea etnică maghiară.

„Totuşi, Bruxellesul vrea să aducă Ucraina în Uniunea Europeană în pofida tratamentului dur aplicat minorităţilor naţionale şi a încercărilor de a restricţiona contactul cu acestea”, a adăugat el.

„Ucraina poate continua să încalce limitele, dar atât timp cât există un guvern suveran şi patriotic la Budapesta, banii contribuabililor ungari nu vor fi trimişi pentru a finanţa Ucraina”, a spus Szijjarto.

Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”

Într-o postare pe Facebook, Viktor Orban a subliniat că „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci” şi a avertizat că, potrivit aşteptărilor Bruxellesului, Budapesta ar trebui să adopte măsuri dure pentru a putea asigura această finanţare.

El a susținut că aceste cerințe apar în documente oficiale ale UE și a anunțat că decizia va fi luată pe 12 aprilie, subliniind că Ungaria va respinge „planurile de război ale Bruxellesului”.

De curând, premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declanșat o serie de măsuri cu impact bugetar major înaintea alegerilor parlamentare, anunțând creșteri salariale, facilități fiscale extinse și introducerea celei de-a 14-a pensii.

Totul se întâmplă în statul care a ajuns, oficial, cel mai sărac din Uniunea Europeană. Guvernul de la Budapesta a anunțat, într-o singură zi, creșterea cu 11% a salariilor pentru profesori, precum și scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pentru toate mamele cu vârsta sub 30 de ani.

Europa

