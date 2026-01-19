search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Ungaria spune că viitorul Groenlandei trebuie discutat doar între Trump și Danemarca: „Nu cred că este o chestiune a Uniunii Europene”

Publicat:

Ungaria respinge implicarea Uniunii Europene în disputa privind Groenlanda și se alătură poziției pro-Trump. „Considerăm că aceasta este o problemă bilaterală”, a afirmat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó.

Péter Szijjártó FOTO: FB
Péter Szijjártó FOTO: FB

Viitorul Groenlandei nu reprezintă o chestiune pentru Uniunea Europeană, a declarat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, semnalând că Ungaria nu va susține o eventuală declarație comună a blocului european împotriva președintelui american Donald Trump.

„Considerăm că aceasta este o problemă bilaterală, care poate fi soluționată prin negocieri directe între cele două părți. Nu cred că este o chestiune a Uniunii Europene”, a afirmat Szijjártó, potrivit skynews.

Declarațiile Ungariei vin după ce Donald Trump a sugerat că Statele Unite ar putea fi interesate să achiziționeze Groenlanda de la Danemarca, stârnind reacții internaționale și dezbateri cu privire la statutul și viitorul insulei.

Ungaria, condusă de prim-ministrul Viktor Orbán, este unul dintre statele membre cele mai eurosceptice și a blocat în repetate rânduri decizii ale UE, punând frecvent veto inițiativelor comune.

De asemenea, Budapesta și-a menținut o poziție apropiată de administrația Trump, lucru vizibil în numeroasele sale declarații și politici externe.

Guvernele Spaniei, Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Danemarcei au emis o declarație comună prin care au reafirmat suveranitatea Groenlandei, răspunzând astfel declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump privind posibilitatea preluării controlului asupra insulei.

„Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relațiile dintre ele. Acestea sunt principii universale și noi nu vom înceta să le apărăm”, au transmis liderii europeni.  

Europa

