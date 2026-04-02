Bulgaria cere sprijinul Uniunii Europene pentru a contracara ingerințele în alegeri, înaintea votului din aprilie

Sofia se pregătește pentru posibile interferențe externe înaintea scrutinului parlamentar cu miză ridicată din luna aprilie.

Bulgaria a solicitat sprijin din partea Uniunii Europene pentru a contracara ingerințele atribuite Rusiei înaintea alegerilor de la finalul acestei luni, potrivit unor corespondențe analizate de POLITICO.

Într-un demers rar pentru un stat membru al UE, oficialii bulgari au cerut săptămâna trecută serviciului diplomatic al blocului comunitar să îi ajute să identifice — și, în cele din urmă, să blocheze — campanii desfășurate de actori externi care încearcă să influențeze opinia publică prin rețele sociale și site-uri de propagandă, folosind mecanisme europene dezvoltate ca răspuns la amenințările venite dinspre Rusia și China.

Solicitarea face parte din eforturile autorităților de la Sofia de a combate interferențele externe. Ministerul de Externe al Bulgariei a creat recent o unitate temporară pentru coordonarea răspunsului la astfel de riscuri și l-a cooptat ca și consilier pe jurnalistul de investigație Christo Grozev, cunoscut pentru activitatea sa în cadrul grupului Bellingcat.

Guvernul se pregătește pentru posibile tentative de influențare a votului înaintea alegerilor parlamentare programate pe 19 aprilie. Este al optulea scrutin organizat în ultimii cinci ani, într-un context politic în care se confruntă fostul președinte de orientare de stânga Rumen Radev, aflat în fruntea sondajelor, și liderul veteran de centru-dreapta Boyko Borissov.

Un raport recent al Centrului pentru Studiul Democrației din Bulgaria arată că țara „are unul dintre cele mai permisive medii informaționale din UE pentru manipulări ostile nedemocratice și unul dintre cele mai slab pregătite răspunsuri instituționale”, atrăgând atenția asupra unor rețele active de conturi cu influență rusă care urmăresc să amplifice diviziunile sociale.

În solicitarea transmisă Bruxelles-ului, Sofia a cerut sprijin din partea Serviciului European de Acțiune Externă (EEAS), structura diplomatică a UE care coordonează colaborarea între serviciile de securitate europene pentru a detecta și analiza campanii de influență derulate de actori externi. Acest mecanism este utilizat frecvent pentru protejarea statelor din vecinătatea Uniunii, precum Moldova, în fața ingerințelor atribuite Moscovei.

De asemenea, Bulgaria a solicitat activarea unui mecanism de răspuns rapid prevăzut de Actul privind serviciile digitale (Digital Services Act), care ar permite consultări directe cu marile platforme online — Meta, Google, TikTok și altele — pentru identificarea și stoparea campaniilor de dezinformare în timp real. Comisia Europeană a confirmat că a demarat acest proces.

În scrisoarea adresată Comisiei Europene și EEAS, autoritățile bulgare au invocat „riscul crescut al unor campanii coordonate de dezinformare și al ingerințelor externe care pot afecta integritatea procesului electoral”.

Un oficial familiarizat cu solicitarea, care a dorit să rămână anonim, a declarat că Bulgaria a evitat în trecut să abordeze deschis astfel de riscuri, negând existența ingerințelor. „În prezent, Ministerul de Externe tratează subiectul cu mult mai multă atenție și l-a prioritizat”, a precizat acesta.

Serviciul European de Acțiune Externă utilizează un set de instrumente dedicate — cunoscut sub denumirea de FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference) — pentru a colecta și distribui informații de la autoritățile naționale și europene implicate în monitorizarea dezinformării, precum și pentru a coordona răspunsuri comune. Acesta poate contribui, de asemenea, la identificarea publică a actorilor implicați în campanii hibride și la susținerea unor eventuale sancțiuni la nivelul UE.

Întâlnire cu reprezentanți ai platformei TikTok

În paralel, autoritățile bulgare au avut la jumătatea lunii martie o întâlnire cu reprezentanți ai platformei TikTok pentru a discuta despre riscurile de dezinformare în context electoral.

„Codul electoral bulgar conține reguli stricte pentru campaniile politice, însă acestea se aplică în principal mass-mediei tradiționale. O mare parte din dezinformare s-a mutat în mediul online”, a explicat Georgi Angelov, analist senior în cadrul Sensika, o companie specializată în monitorizarea conținutului online.

„După ceea ce am văzut în România, acesta este un trend periculos”, a adăugat el, făcând referire la victoria surprinzătoare a unui candidat anti-NATO aproape necunoscut, Călin Georgescu, în noiembrie 2024, pe fondul acuzațiilor privind o campanie coordonată pe TikTok. Platforma a respins constant criticile potrivit cărora nu ar fi gestionat corespunzător riscurile în acel caz.

Serviciul diplomatic al UE a transmis, la rândul său, că este pregătit să sprijine statele membre în combaterea dezinformării, „în special prin Sistemul de alertă rapidă, care permite schimbul de informații în timp real”, mecanism activat atunci când serviciile de securitate identifică astfel de campanii și parte integrantă a instrumentarului FIMI.

„Organizarea și desfășurarea alegerilor reprezintă o competență națională. Acestea se află integral în responsabilitatea statelor membre”, a subliniat instituția europeană.