Alegeri în Ungaria. Partidul de opoziție Tisa promite euro și un impozit pe avere, dar păstrează unele politici ale erei Orbán

Partidul de opoziție ungar Tisa încearcă să se impună drept o alternativă credibilă la guvernarea premierului Viktor Orbán, prezentând o amplă platformă politică înaintea alegerilor programate pentru luna aprilie, relatează Bloomberg și Reuters.

Într-un document de 240 de pagini, intitulat „Fundamentele unei Ungarii funcționale și umane”, formațiunea promite stabilitate economică, combaterea corupției și o repoziționare fermă a țării în Uniunea Europeană și NATO. Programul prevede simplificarea sistemului fiscal și eliminarea modificărilor ad-hoc ale regulilor bugetare, o practică frecvent criticată în perioada guvernării Orbán.

Partidul Tisa este condus de Péter Magyar, fost membru al partidului de guvernământ Fidesz, care a devenit în ultimii doi ani principalul rival politic al premierului ungar. Potrivit majorității sondajelor independente, Tisa devansează Fidesz cu un avans cuprins între 8 și 16 puncte procentuale în rândul alegătorilor deciși, deși institutele apropiate guvernului indică în continuare un avantaj pentru partidul aflat la putere.

Impozit anual pe avere pentru cei mai bogați cetățeni și aderarea la zona euro

Una dintre cele mai sensibile promisiuni din program vizează introducerea unui impozit anual pe avere pentru cei mai bogați cetățeni. Concret, persoanele cu un patrimoniu care depășește un miliard de forinți (aproximativ 3,1 milioane de dolari) ar urma să plătească un impozit de 1% aplicat sumei care depășește acest prag. În paralel, Tisa propune reducerea impozitului pe venit pentru angajații cu salarii sub media națională.

Programul mai prevede adoptarea monedei euro, partidul angajându-se să stabilească, în cazul unei victorii electorale, „o dată realistă și predictibilă” pentru trecerea la moneda unică europeană — un subiect evitat până acum de guvernele conduse de Orbán.

În plan energetic, Tisa promite să reducă dependența Ungariei de resursele rusești până în 2035 și să dubleze ponderea surselor regenerabile până în 2040. Deși susține menținerea energiei nucleare în mixul energetic, partidul anunță un „audit complet” al proiectului centralei nucleare Paks 2, realizat cu implicarea Rusiei.

Cu toate acestea, formațiunea nu rupe complet cu politicile actualei guvernări. Tisa anunță că va menține plafonarea prețurilor la utilități pentru populație și se declară împotriva accelerării aderării Ucrainei la Uniunea Europeană — poziții apropiate de cele promovate de Viktor Orbán.

În domeniul serviciilor publice, Péter Magyar promite reforme rapide în sănătate, educație, protecție socială, sistemul de protecție a copilului și transportul public. „Vom începe imediat reformele necesare pentru ca Ungaria să devină un stat funcțional și uman”, a declarat liderul opoziției într-un mesaj video de prezentare a programului.

Premierul Viktor Orbán a minimalizat până acum riscul unei înfrângeri electorale, afirmând că principalul său adversar nu este opoziția internă, ci „Bruxelles-ul”. Potrivit unor analize Bloomberg, Orbán ar fi analizat inclusiv scenarii alternative de menținere a influenței politice, în cazul unei pierderi a alegerilor, inclusiv printr-o eventuală repoziționare instituțională la vârful statului.